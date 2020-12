Ellen lehet állni a hatalom vonzásának

Bob Igert, a világ egyik legismertebb amerikai vállalatának volt vezetőjét a cégvilágon kívül nem sokan ismerik, pedig lehetett volna ez másként is. Lehet, hogy ma mindenki róla beszélne, aki csak egy kicsit is érdeklődik a nagyvilág dolgai iránt.

Sokan meghökkentő döntésnek tartották a 69 éves Bob Iger elhatározását, amikor februárban lemondott a cégvezetők egyik legirigyeltebb megbízásáról az amerikai Walt Disney Company vezérigazgatói tisztségéről. Azonnal elindultak a spekulációk arról, vajon mi lesz a következő lépése. Csak nem politikai pályára készül, megcélozva akár a lehet legmagasabb posztot, az Egyesült Államok elnöki székét? - idézte a találgatásokat a CNBC.

Mint most kiderült, Iger karrierje során többször komolyan fontolgatta, hogy megcélozza a Fehért Házat. "Komolyan gondolkodtam azon, hogy elindulok valamelyik állam kormányzói megbízatásáért, vagy egy szenátori posztért, vagy New York polgármesteri székéért - vallotta be, hozzátéve, hogy bizony az USA elnök tisztségét is szívesen elvállalta volna. Úgy gondolja, hogy az utóbbi a nagy megtiszteltetés mellett nagy áldozat is, mert az elnök soha többé nem lehet igazán magánember.

Már öt éve is

Amikor öt évvel ezelőtt azt fontolgatta, hogy elindul a 2016-os elnökválasztáson a környezetében élők megkérdezték tőle, hogy kész-e feláldozni a hátralévő életét azért, hogy az Egyesült Államok elnöke legyen, mármint akkor, ha meg is választják? Ebben az időszakban még a hatvanas éveinek ez első felében járt, így ezeket az éveket és hetvenes évei elejét fordította volt a nagy álom teljesülésére. Karrierje és élete utolsó szakaszában végül is nem hozott volna túl nagy áldozatot.

Ezért aztán a válasza az volt, hogy "igen" vállalná. Úgy gondolta, hogy élete felfordulása elfogadható lenne cserébe azért, hogy a hazájáért dolgozhat. Itt következett azonban a bökkenő. A kritikus kérdéseket ugyanis a családjának is fel kellett tennie.

Egy fenéket!

Amikor Iger egy vendéglőben először beszélt a feleségével arról, hogy fontolgatja az indulást az USA elnöki posztjáért, rövid választ kapott, feleségétől, Willow Baytől: "Bármilyen címért elindulhatsz, amiért csak akarsz, de nem ezzel a feleséggel." Később újra felmerült a kérdés, mert a menedzser baráti körében sokan noszogatták, hogy tegyen valamit az országért. Ekkor már finomabb választ kapott. Végül is arra esküdtek egymásnak hűséget, hogy jóban-rosszban kitartanak egymás mellett, így ha indul a nagy meccsben, akkor is kitart mellette - mondta az asszony -, de világossá tette, hogy ellenzi az ötletet.

Felesége mellé felsorakozott két fia is, egyikük 22, másikuk 18 éves. A gyerekeknek nagyon nem tetszett az a lehetőség, hogy egész hátra lévő életükre esetleg árnyékot vessen apjuk magas beosztása. Így végül Iger is belátta, hogy olyan helyzetbe hozná a családját, amilyenbe nem szeretné, és letett az álmáról. Úgy tűnik, minden látszat ellenére mégis csak ellen lehet állni a hatalom vonzásának. Ezzel együtt nem zárná ki, hogy részt vállaljon Joe Biden megválasztott elnök apparátusában, ha megtalálnák egy a szívéhez közelálló megbízatással.