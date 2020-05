Elmaradnak a lazítások több német járásban - vendégmunkások körében újult ki a vírus

Egyelőre nem folytatódik a koronavírus-járvány lassítását szolgáló korlátozások lazítása több németországi járásban többnyire a kelet-európai vendégmunkásokat foglalkoztató húsipari üzemekben keletkezett fertőzéshullámok miatt - jelentették pénteken német hírportálok.

Az Észak-Rajna-Vesztfália tartományi Coesfeld járásban egy vágóhíd 129 kelet-európai vendégmunkásának szervezetében mutatták ki az új típusú koronavírust. Így az 50-es határérték fölé emelkedett az utóbbi hét nap alatt kimutatott új fertőzések százezer lakosra vetített száma, ezért el kell halasztani a járványlassító intézkedések visszavonásának következő szakaszát - írja az MTI.

Ez a többi között azt jelenti, hogy a járásban nem jövő hétfőn, hanem legkorábban egy hét múlva fogadhatnak vendégeket az éttermek, kávézók, és még legalább egy hétig nem nyithatnak meg a 800 négyzetméternél nagyobb üzletek - jelentette be Karl-Josef Laumann tartományi egészségügyi miniszter péntek délutáni düsseldorfi tájékoztatóján.

Az üzemet ideiglenesen bezárták. A vállalat egy másik, Recklinghausen járási telephelyén is több tucat fertőzést mutattak ki. A csoportos fertőzések miatt ellenőrzést tartanak a tartományban működő valamennyi vágó- és húsfeldolgozó üzemben, illetve a munkások szállásain. A kormány az ugyancsak többnyire Kelet-Európából érkező mezőgazdasági idénymunkások szállásait is "alaposan átvizsgálja" - mondta Ursula Heinen-Esser egészségügyi miniszter a Westdeutscher Rundfunk (WDR) regionális közszolgálati médiatársaság beszámolója szerint.

Ugyancsak egy húsipari üzem dolgozói között regisztrált járványkitörés miatt a lazítások halasztását követelő határérték fölé emelkedett a fertőzöttek száma két Schleswig-Holstein tartományi járásban, Steinburgban és Segebergben. A Norddeutscher Rundfunk (NDR) térségi közszolgálati médiatársaság beszámolója szerint főleg román vendégmunkások között terjed a vírus. A tartományi kormány elrendelte a vágó- és húsfeldolgozó üzemek összes dolgozójának szűrését az új típusú koronavírusra.

A Der Spiegel című hírmagazin pénteki beszámolója szerint országszerte 600-nál is több fertőzést mutattak ki húsipari üzemek tömegszállásokon elhelyezett vendégmunkások között.

Fertőzések mezőgazdasági idénymunkások körében is előfordulnak, a járvány halálos áldozatot is szedett már, egy román spárgaszedő vendégmunkás halt meg, még áprilisban, egy Freiburg melletti gazdaságban, a vírus Németországban került a szervezetébe. A szövetségi kormány és a tartományi kormányok szerdai tanácskozásán elfogadott vészhelyzeti mechanizmust a Türingia tartományi Greiz járásban is be kell indítani, ott egy idősotthon lakói és dolgozói között terjedt el a vírus vészesen.

A Robert Koch járványügyi intézet (RKI) adatai szerint az új típusú koronavírust (SARS-CoV-2) péntekig Németország egészét tekintve 167 300 ember szervezetében mutatták ki, ami 1209 esettel több az egy nappal korábbinál.

A gyógyultnak minősülő, vagyis azon igazolt fertőzöttek száma, akik már átestek a fertőzésen, 1800-zal 141 700-ra emelkedett.

A vírus okozta betegségben (Covid-19) 7266 igazolt fertőzött halt meg, ez 147-tel több az egy nappal korábbinál.