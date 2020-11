Elnökválasztás: a postában reménykednek a demokraták

Most számolják össze azokat a szavazatokat, amelyeket a kulcsfontosságú északkeleti államokban levélben küldtek be. Eddig Trump vezet, de több helyen a lefagyott szavazatok többségét postán küldték be, a demokraták most remélik a nagy fordulatot.

Michigan államban a leadott szavazatok többségét levélben adták le, és lassan halad a feldolgozás, most még csak 60 százalékot meghaladó arányról számol be a média. Pennsylvania államban és a maga 20 elektori szavazatáért zajló versenyben Donald Trump fölényesen vezet, több mint 600 ezere szavazattal 65 százalékos feldolgozottság mellett. A demokraták itt is hasonló fordulatban bíznak a levélszavazatokkal. Biden már szólt a híveihez, biztatott mindenkit, hogy a demokraták nyerni fognak. Várhatóan Trump is hamarosan reagál.