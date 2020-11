Elnökválasztás: Biden besöpörheti Georgia elektori szavazatait

Joe Biden megfordította az állást Georgiában, immár ő vezet Donald Trump elnök előtt minimális, 917 szavazattal.

Biden továbbra is 253:213 arányban vezeti az elektori megosztást, a győzelemhez 270 kell. Georgia besöprése épp a határra, 269 elektori szavazatra tenné a demokrata kihívót.

Trump esélye egyre fogy, a később összeszámolt szavazatokkal Pennsylvania államban is Biden halad jobban, közben pedig vezet Arizona és Nevada államban is. Georgia után Bidennek már csak egy, bármelyik állam, vagy akár Maine fennmaradó egyetlen kongresszusi kerület alján kiosztott elektora elég lenne az elnökséghez, Trumpnak az összes vitatott államot be kellene húznia.

Az regnáló elnök stábja a még játékban lévő államokban peres eljárásokkal igyekszik leállítani a számlálást, mondván, a most épp feldolgozott szavazatok illegálisak, a választásnapi voksolással ő már megnyerte az elnökválasztást.

Komoly feszültségek nincsenek, és összecsapások sem történtek, de Trump hívei több helyen tüntetésekkel igyekeztek nyomást gyakorolni a még folyamatban lévő szavazatszámlálókra.