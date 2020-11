Elnökválasztás: Biden már a kormányzásra készül

Végeredmény még nincs azonban minimálisra csökkent az esélye annak, hogy ne legyen váltás az idei elnökszavazás végére az Egyesült Államokban. Joe Biden demokrata kihívó az összes vitatott államban nyerésre áll, viszont hivatalosan még nem lehet győztesnek hirdetni.

Joe Biden bejelentette, hogy megkezdte az elnöki munkájának előszítését, miután magyar idő szerint péntek éjjelre az összes csatatér államban átvette a vezetést Donald Trump republikánus elnökkel szemben, és a későn leadott levélszavazatok feldolgozásával a demokrata jelölt előnye csak növekszik.

Hivatalosan még nincsenek végeredmények, ennek megfelelően Biden a CNN becslése szerint 253:213-ra vezet a megszerzett elektori szavazatok terén. Biden viszont már megszerezte a vezetést Pennsylvania államban ahol hosszú ideig Trump vezetett. Bidennek Pennsylvania 20 elektora már megadja a kellő löketet, hogy megugorja szükséges 270-es számot, miközben Trumpnak garantált a vereség ha nem viszi az államot.

Közben továbbra is zajlik a szavazatszámlálás. Georgia eredménye annyira szoros, hogy újraszámlálás lest, Nevada még várja a külföldön leadott szavazatokat. A helyzete színesítik asz olyan esetek, amikor az egyik nevadai körzetben összekeverik, hogy 50 vagy 30 ezer szavazatot kell még feldolgozni, mert valaki elfelejti, hogy két oldalas a szavazólapok és külön voksnak számítja be őket előzetesen.

Trump közben több államban pereket indított a választás napja után leadott szavazatok törlése érdekében, lévén az aznapi állás szerint ő nyerné az elnökválasztást.