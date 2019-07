Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Előretör a bioetanol az EU-ban - a magyar kormány még habozik

A világon és az EU tagállamaiban egyre növekszik az etanol bekeverési aránya, kérdés azonban, hogy ennek a folyamatnak a nyertesei közé fognak-e tartozni a magyarországi kukoricatermesztők?

A közlekedés az egyetlen olyan szektor, ahol az erőfeszítések ellenére növekszik a károsanyag-kibocsátás. Nem mindegy tehát, hogy miként lehet ezt az ütemet mérsékelni, esetleg visszafordítani.

A kukoricából előállított, úgynevezett első generációs bioüzemanyagok Európában minimum 15 éve vannak jelen a piacon, Amerikában és Brazíliában pedig már 30 éve elérhetők. Ezek felhasználása ugyanakkor biztos, hogy nem tud növekedni, 2020 után ugyanis azt a szintet viheti tovább minden tagállam, amit addig elért. A nagy kérdőjel ezzel kapcsolatban inkább az, hogy mekkora lesz ez a szint az egyes tagállamokban, illetve hazánkban.

Fentiek miatt ugyanakkor itt a lehetőség az etanol minél nagyobb arányú felhasználására a jövőben a motorbenzinben - vélik szakértők. Rámutatnak arra, hogy Európában egyre több országban vezetik be az E10 nevet viselő üzemanyagot, amely 10 százalék arányban bioetanolt tartalmaz. A közelmúltban vezették be az E10-et Bulgáriában és Romániában, Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Lettország esetében pedig tárgyalások folynak a bevezetéséről. Az E10 bevezetésének szükségességéről a V4-országok agrárkamarái veszprémi találkozójukon közös nyilatkozatot fogadtak el. Az E10 használata nálunk is felmerült, a magyar kormány egyelőre még nem döntött az ügyben.

Az E10 olyan motorbenzin, amelynek a bioetanolrészét mi magunk állítjuk elő, magyar kukoricából, hazai feldolgozókban. Az EU-ban előállított etanol 17 százalékát a Magyar Bioüzemanyag Szövetség tagjai készítik, ezzel uniós szinten a harmadik helyen vagyunk. A két legnagyobb hazai bioetanol-gyártó, a Pannonia Bio Zrt. és a Hungrana Kft. hozzávetőlegesen 2,2 millió tonna Magyarországon termesztett takarmánykukoricát dolgoz fel éves szinten, amelyből együttesen 680 millió liter bioetanolt készít.

Minél több etanolt termelünk és használunk fel Magyarországon, annál több GMO-mentes takarmány is rendelkezésre áll, amivel biztosíthatjuk, hogy az állattartás versenyképessége hosszú távon megmaradjon. Így ugyanis egy olyan takarmány-alapanyag keletkezik, amit ellenkező esetben valószínűleg importtermékkel kellene kiváltani.

