Emberi jogi visszaélések miatt szankciókat vezettek be a britek

Szankciókat jelentett be hétfőn a brit kormány orosz, szaúdi és mianmari állampolgárokkal, valamint észak-koreai belügyi intézményekkel szemben, emberi jogi visszaélések címén - írja az MTI.

Ez az első eset a brit EU-tagság január végi megszűnése (brexit) óta, hogy Nagy-Britannia az uniós szankcióintézkedésektől függetlenül, önállóan döntött büntetőintézkedésekről.

Dominic Raab brit külügyminiszter a londoni alsóházban hétfő este bejelentette, hogy a szankciók 25 orosz, 20 szaúd-arábiai és két mianmari állampolgárt, illetve két észak-koreai szervezetet érintenek. Az orosz állampolgárok ellen a brit kormány a Magnyitszkij-ügyben játszott szerepük miatt hozott büntetőintézkedéseket. Raab elmondta: Szergej Magnyitszkij néhai jogász az orosz belügyminisztérium adóügyi vezetőit leplezte le, megállapítva róluk, hogy 230 millió dollárnak megfelelő összeget sikkasztottak. Az orosz hatóságok viszont Magnyitszkij ellen indítottak eljárást adócsalás címén. A jogász előzetes letartóztatásba került és 2009-ben, 37 évesen tisztázatlan körülmények között életét vesztette.

A brit kormány által szankciókkal sújtott orosz állampolgárok zöme volt vagy jelenleg is aktív belügyi tisztviselő, akiknek Nagy-Britanniában tartott pénzügyi és egyéb vagyoneszközeit London zárolta. Az érintettek ezentúl Nagy-Britanniába sem utazhatnak be. Raab hétfő esti alsóházi felszólalásában kijelentette: Magnyitszkij ellen fogva tartói kínzással felérő fizikai és lélektani visszaéléseket követtek el, és fájdalmai ellenére megtagadták tőle az orvosi segítséget. Az ügyben mégis csupán egyetlen embert fogtak perbe: magát Magnyitszkijt, őt is halála után - fogalmazott a brit külügyminiszter.

A szaúdi kormányilletékeseket Dzsamal Hasogdzsi szaúd-arábiai ellenzéki újságíró meggyilkolása miatt sújtotta szankciókkal a brit kormány.

Hasogdzsival, aki 2017 óta az Egyesült Államokban élt és a The Washington Post című amerikai újság munkatársa volt, 2018 októberében, Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusán végeztek Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörököshöz közel álló emberek. A Hasogdzsi-gyilkosság után Mohamed bin Szalmán is deklarálta, hogy övé a végső felelősség, azt azonban tagadta, hogy ő rendelte volna el az újságíró brutális meggyilkolását. Az üggyel összefüggésben London a szaúdi fegyveres erők számos magas rangú tisztje ellen rendelt el vagyonzárolást és beutazási tilalmat, de a szankciós listán szerepel Mohamed el-Otaibi is, aki a Hasogdzsi-gyilkosság idején Szaúd-Arábia isztambuli főkonzulja volt.

A brit kormány szankciókkal sújtotta a mianmari hadsereg vezérkari főnökét és helyettesét is, mivel Nagy-Britannia szerint őket terheli a végső felelősség a muszlim rohingja kisebbség ellen elkövetett atrocitásokért.

London ugyancsak büntetőintézkedéseket hozott az észak-koreai állambiztonsági minisztérium tisztviselői ellen, azzal az indokkal, hogy ők irányítják az országban működő börtöntáborokat.

Dominic Raab külügyminiszter a londoni alsóházban kijelentette: ezekben a táborokban az elmúlt években több százezren vesztették életüket.