Emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék

A globális bizakodás légkörében emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek pénteken - írta meg pénzügyi források alapján az MTI. Az új koronavírus elleni oltási kampány haladásával a befektetők derűlátók a gazdasági növekedési kilátásokat illetően.

A londoni FTSE 100 index 0,99 százalékos, a frankfurti DAX-index 0,87 százalékos, a párizsi CAC-40 index 0,61 százalékos, a milánói FTSE MIB 0,72 százalékos, a madridi IBEX pedig 1,05 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,91 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,90 százalékkal emelkedett, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,89 százalékkal kúszott feljebb.

A hatszáz legnagyobb európai vállalat árfolyamának változását követő Stoxx Europe 600-as index 426,92 pontra emelkedett, mindössze hét ponttal marad el történelmi csúcsától, és már a negyedik egymást követő hetet zárta nyereségben.

A nap nyertese a bányaipari ágazat volt, több mint 4 százalékkal nőtt az alindexe. A figyelmet lekötötték az olajárak is, amelyek jelentősen emelkedtek, mert a Szuezi-csatornába beszorult konténerszállító hajó kiszabadítása akár hetekig is eltarthat, addig pedig nem indulhat el a forgalom. A csatornán keresztül halad át a globális olajkereslet 10-15 százaléka halad. Az európai tőzsdezárás idején New Yorkban is emelkedtek az indexek. A Dow Jones ipari átlag 0,57 százalékos, az S&P 500-as index 0,78 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,52 százalékos pluszban állt. A banki részvények árfolyama megugrott, miután Jerome Powell, a jegybank szerepét betöltő Federal Reserve elnöke közölte, hogy a bankok június végétől ismét fizethetnek osztalékot és sajátrészvény-visszavásárlást is indíthatnak.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára emelkedik a májusi határidős jegyzésekben. A Brent hordónként 4,12 százalékos pluszban, 64,50 dolláron, a WTI pedig 4,25 százalékos nyereségben, 61,05 dolláron forgott este fél hat után. Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,33 százalékkal, 1732,52 dollárra, az áprilisi szállítású aranyé pedig 0,38 százalékkal, 1731,70 dollárra nőtt a New York-i árupiacon. A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,1799 dollárt adtak, 0,30 százalékkal erősödött a közös európai fizetőeszköz.