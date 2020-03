Emiatt jöhet zöldség- és gyümölcshiány Európában

Több száz ezer vendégmunkás hiánya blokkolhatja Nyugat-Európa zöldség és gyümölcstermelését. Pótlásukra a munka nélkül maradt fodrászokat, manikűrösöket és pincéreket próbálják bevetni. Eddig kevés eredménnyel.

A lezáruló országhatárok miatt kénytelenek otthon maradni a kelet-európai vendégmunkások, ezért felborulhat a kontinens zöldség és gyümölcstermelése - írja a The New York Times.

Kritikussá válhat a helyzet

Az amerikai napilap szerint szinte mindenütt kritikus helyzet várható, de Spanyolországban, Franciaországban és Németországban tartanak leginkább a munkaerőhiánytól. Az idénymunkások Romániából, Bulgáriából és Magyarországból érkeztek az elmúlt években, számukat több száz ezerre becsülték. Pótlásukra a munka nélkül maradt "bennszülötteket" próbálják rávenni. Ők ugyan mindeddig nem dolgoztak sem a földeken sem a gyümölcsösökben, de most pincérek, fodrászok, virágárusok ezrei kényszerülhetnek arra, hogy a kieső - és olcsó! - kelet európai idénymunkások helyére álljanak.



Az első "dráma" a hamarosan kezdődő spárgaszezon idejére várható. A kedvelt zöldség szürete ugyanis nemsokára indul - a kérdés csupán az, hogy ki szedi le a termést. A lap tudósítása szerint a Berlintől 40 kilométerre levő Kremmenben ebben az időszakban 170 román vendégmunkás dolgozott, most viszont csak hetvenen vannak - és nem is várható több munkás érkezése. (A spárgát éjjelente és kézzel kell szedni a földekről.) Brandenburg tartományban talán még feszültebb a helyzet. Itt a spárgaszezonban 24 ezer tonnát kellene szedni, de nincs kivel. A termelők most diákokat és munkanélkülieket csábítanak 9,35 eurós minimálbérrel és nem sok sikerrel.

Küszöbön az áfonyaválság

Franciaországban tavasztól őszig átlag 200 ezer idénymunkást foglalkoztatnak mert velük oldják, oldották meg a mezőgazdaság krónikus munkaerőgondjait. Az viszont már jól látszik, hogy a beutazókra idén nem számíthatnak. A termelők egy speciális honlapon csábítják a helyieket, nem is eredménytelenül: eddig már 40 ezren jelentkeztek idénymunkára.

Spanyolországban sem jobb a helyzet. Huelva tartományban - ez Európa legjelentősebb áfonyatermelő központja - úgy tűnik nem tudják leszedni a termést, mert az ilyenkor ide érkező 9 ezer marokkói nem léphet be az országba. Picivel jobb a helyzet Almeira tartományban, mert ott egész évben üvegházban termelik a zöldséget, ezért nem csak néhány hétre-hónapra alkalmaznak vendégmunkásokat.

A koronavírus által legjobban sújtott Olaszország agrártermékeinek negyedét is idénymunkások szüretelik - évente 370 ezren érkeznek ezért ide. A dühöngő járvány és a határzárak miatt minimum 50 ezer emberre lenne szükség a közeli hetekben, de ennyien sincsenek. Pótlásukra mindössze 2 ezren mutattak érdeklődést - többnyire diákok és egyetemisták.

Hasonlóan kritikus a helyet Nagy Britanniában, ahol a járvány és a brexit következményei összeadódnak. A mezőgazdaságban 27 ezer, az élelmiszeriparban pedig további 116 ezer munkásra lenne szükség. Pótlásukra eddig mindössze néhány százan jelentkeztek, pedig minimum 75 ezer szezonális alkalmazottra lenne égetően szükség.