Emiatt tehetetlen Brüsszel a magyar kormánnyal szemben

Orbán Viktor miniszterelnök eddig azért úszhatta meg az elmúlt évek radikális hangvételű kampányait, mert megvédte az Európai Parlamenti pártcsaládja, az EPP - állítják az európai pártcsalád kritikusai a Guardian szerint. Mások szerint pont az EPP volt az, amely megálljt parancsolt a magyar kormánynak sok ügyben.

A Guardian csütörtöki cikkében azt feszegeti, hogy az Európai Parlament (EP) jobbközép pártcsaládja, az Európai Néppárt (EPP), amelynek tagja Angela Merkel kancellár és Jean-Claude Juncker európai bizottsági elnök pártja, illetve a Fidesz-KDNP is - vajon falaz-e a magyar kormánypártnak.

A cikk szerint az EP legnagyobb pártcsaládjával, az EPP-vel szemben megfogalmazódnak olyan kritikák, miszerint igenis védőpajzsot nyújt a magyar kormány kicsapongásainak annak ellenére, hogy a demokráciát lebontja Magyarországon, illetve a menekültekkel szemben meglehetősen ellenséges hangnemet üt meg, fals információkat közöl Brüsszelről, az uniós források körül pedig számos visszaélést valószínűsítenek. (Sok a panasz Magyarországra)

Az EPP Orbán számára "alapvető fontosságú" védelmet biztosít - nyilatkozta a lapnak Andor László volt uniós biztos. Szerinte a CSU-nak - az Angela Merkel kancellárt is soraiban tudó Kereszténydemokrata Unió (CDU) testvérpártjának - döntő szerepe volt abban, hogy bagatellizálják a magyar kormány autokratikus uralmát. Valamint abban, hogy csak a nagyon kirívó esetekben - például a halálbüntetés bevezetése ügyében - kényszerítették visszakozásra.

A Guardian megjegyzi, hogy a CSU korábbi elnöke Horst Seehofer a párt januári konferenciáján vendégül látta Orbánt, az EPP vezetője, Manfred Weber, pedig a magyar miniszterelnök migrációs politikáját éltette egy budapesti látogatásán. Míg Joseph Daul az EPP francia elnöke a közelmúltban Twitteren kívánt "minden jót" a Fidesz-KDNP-nek hozzátéve, hogy Orbán és pártja "továbbra is stabilitást és prosperitást hozhat a magyar állampolgároknak".

Az ilyen jókívánságok azonban egyes kritikák szerint Magyarországon gyengíti az EU által a jogállamiság védelmében tett lépéseket is. Ha a Fidesz nem lenne az EPP tagja, akkor sokkal erőteljesebben léptek volna fel Magyarországgal szemben, és akár az uniós szavazati jog felfüggesztését eredményező 7. cikkelyt is elindították volna - vélekedett Andor a Guardiannek, aki szerint Orbán annak köszönheti, hogy eddig megúszta tetteinek következményeit, hogy 2010-2011-ben az Európai Tanácsban egy jelentős jobbra tolódás történt.

A volt biztos egyébként nincs egyedül Brüsszelben ezzel a vélekedésével, hasonlókat nyilatkozott a lapnak egy magas beosztású tisztviselő is, aki ugyanakkor azt is hozzátette, hogy Orbán mindig tudta, hogy mikor kell visszakoznia.

Orbán maga Weber látogatásakor az EPP-t úgy jellemezte, mint egy nagy sátrat, amelyben a magyar jobboldali kormánypártok is helyet kapnak. A miniszterelnök elismerte, hogy a kormánypártok nem tartoznak az EPP fő áramába, hanem inkább annak a jobb szélén helyezkednek el.

A retorika aggodalmakat kelt

A menekültellenes és EU-ellenes retorika azonban az EPP-n belül is egyre nagyobb aggodalmat kelt. Tavaly áprilisban Orbánt be is hívták raportra, hogy magyarázza el az "Állítsuk meg Brüsszelt" kampányt, amelynek keretében hamis állításokból álló konzultációs kérdőívet küldtek ki 8 millió magyar háztartásba - emlékeztet a lap.

Frank Engel luxemburgi EPP-képviselő azt javasolta, hogy zárják ki Orbánt a pártcsaládból. Engel szerint míg egymás közt mindenki egyetért vele abban, hogy ez így nem mehet tovább, ha komolyabb lépésre kerülne sor, akkor azonnal felbukkannak a pártfogói, akik közül sokan németek és bajorok. A lap szerint a luxemburgi kereszténydemokraták mostanság már azt is fontolgatják, hogy emiatt kilépnek az EPP-ből.

Így könnyebb rá hatni

Más EPP-bennfentesek viszont azzal mentegetik a helyzetet, hogy a pártcsaládon belül nagyobb hatással tudnak Orbánra lenni. "Minden egyes alkalommal, amikor Orbán át akarta lépni a határt, az EPP állította meg. Ha Orbán nem lenne az EPP tagja, akkor a CEU-t már bezárták volna" - mondta Pedro Lopez de Pablo, az EPP szóvivője.

Jávor Benedek, a Párbeszéd EP-képviselője a Guardiannek ugyanakkor úgy vélte, Orbán retorikája és programja teljesen összhangban van az európai szélsőjobbos mozgalmakéival, de az EPP-tagságból sokat profitál, amellyel egy mérsékelt konzervatív politikai családban pozicionálja magát, elrejtve ezzel politikai álláspontjának valódi természetét.

Erre példaként említi a Guardian a Fidesz menekült- és Soros György ellenes kampányát, amellyel 2015 óta lényegében teljesen a szélsőjobb irányába tolódott.

