Emmanuel Macron is koronavírusos lett

Pozitív lett Emmanuel Macron francia elnök koronavírus-tesztje csütörtökön.

Franciaországban a legfrissebb adatok szerint 2 465 126 fertőzöttet, 59 472 halálos áldozatot regisztráltak, és 186 004-en gyógyultak fel csütörtök reggelig. Az elmúlt 24 órában 17 165 új fertőzöttet regisztráltak, valamint elhunyt 1224 ember.

Az ország szigorú kijárási tilalmak és korlátozások között működik, bár ezeken az elmúlt időszakban lazítottak.

Emmanuel Macron francia elnök is elkapta a betegségeket az Élysée-palota tájékoztatása szerint. A France24 beszámolója szerint az államfőnek nincsenek tünetei.

A Le Monde beszámolója szerint a politikus 7 napra karanténba vonul, de távollétében is folytatja munkáját, ellátja elnöki teendőit.

A járvány szép sorban a világ vezetőit és főbb politikusait is eléri: volt már Covid-19-beteg Jair Bolsanaro brazil, Donald Trump amerikai elnök is, Boris Johnson brit miniszterelnök még intenzív osztályra is került. Magyarországon Szijjártó Péter külügyminiszter is megfertőződött.