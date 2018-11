Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ennek biztos nem örülnek a menekültek

Törvényerőre emelkedett a Matteo Salvini belügyminiszter nevével fémjelzett migrációs-biztonsági csomag, miután a római parlament alsóháza végleges voksát adta rá szerdán.

A képviselők közül 396-an szavaztak igennel, 99-en mondtak nemet. A migrációs-biztonsági intézkedéseket a Matteo Salvini vezette Liga, a szintén kormánypárt Öt Csillag Mozgalom (M5S), a jobbközép Hajrá Olaszország (FI) és a jobboldali Olasz Testvérek (FdI) szavazataival fogadták el. Az eredményt a Matteo Salvini vezette Liga frakciója lelkes kiáltásokkal fogadta. Az M5S 14 képviselője nem vett részt a szavazáson nem értve egyet a migrációs szigorításokkal. A nemmel szavazó ellenzéki Demokrata Párt (PD) balközép erő frakciótagjai tiltakozásként fehér maszkot viseltek az arcukon, mivel szerintük a Salvini-rendelet "arc nélküli láthatatlanokat" teremtett, megvonva a védelmet a migránsoktól a humanitárius menedékkérelmi rendszer szigorításával.

Ez volt a Salvini-rendeletként ismert intézkedéscsomagról tartott utolsó szavazás az olasz parlamentben: a felsőház november 7-én bizalmi szavazással támogatta, és ugyanígy járt el most a képviselőház is, amely már kedden igent mondott arra, hogy bizalmi szavazásra bocsássák a rendeletet. Utóbbi szabad utat adott a törvény életbe léptetésének, amelyet most ismételten megerősítettek.

Matteo Salvini korábban forradalminak nevezte az M5S-Liga kormány új migrációs-biztonsági rendelkezéseit. Ennek az Olaszországba érkező vagy már itt tartózkodó migránsokra vonatkozó főbb pontjai a következők: bővítették a biztonságosnak tartott államok listáját, amelynek polgárai nem jogosultak menedékjogra, szigorították a humanitárius okokból adható menekültstátusz feltételeit, az olasz hatóságok az eddiginél szigorúbban lépnek fel a bűncselekményt (többek közt nemi erőszakot, drogkereskedelmet, rablást) elkövető bevándorlókkal szemben, meghosszabbították az illegális vagy más miatt kiutasítandó migránsok táborban tartásának idejét, szigorították az olasz állampolgárság megszerzésének feltételeit. A rendelkezésekkel átalakul az olaszországi befogadási rendszer is, és több forrás jut az illegális bevándorlók kiutasítására.

Ami a humanitárius menedékjogot illeti, az Olaszországba érkező emberek 26 százaléka mostanáig majdnem automatikusan azonnali, bármilyen ellenőrzés nélküli humanitárius menedékjogot kapott. Két évre szólt és tartózkodási engedélyt, valamint szociális és egészségügyi ellátást biztosított. Az olasz jogszabályok értelmében ugyanis a többségében Afrikából érkező és a tengeren átkelő emberekről azt feltételezték, hogy menedékre jogosultakról van szó. Korábban Matteo Salvini úgy nyilatkozott, valójában az érkezőknek 7 százaléka számít "valódi" menekültnek. A törvény eltörölte ezt a gyakorlatot, és pontosan megszabja, hogy Olaszországba érkezését követően mely esetekben kérhet valaki menedékjogot humanitárius okokból. A rendelet hat pontot sorol fel: az kérhet ilyen státuszt, aki kizsákmányolás, emberkereskedelem, családon belüli erőszak, természeti katasztrófa áldozata, valamint ha orvosi kezelésre szorul vagy más emberi, társadalmi érdem alapján ítélik oda neki az olasz hatóságok. Ezekben az esetekben is legfeljebb egy évre szóló engedély adható - írja az MTI.