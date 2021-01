Ennyi jött be Bill Gates 1994-es meghökkentő jóslatából

A bankok tőkehelyzete stabil, a kormányzattal és az ügyfelekkel is sokkal jobb a kapcsolatuk, mint az előző válság idején - mondták vezető bankárok a Euromoney kelet-közép-európai gazdasági konferenciáján. A home office-ból várhatóan vissza fognak térni az emberek az irodába, de sok minden megváltozik a jövőben.

A bankszektor számára a legnagyobb kihívást az alacsony kamatkörnyezet, a koronavírus-járvány gazdasági hatásai és a digitális fejlesztések iránti növekvő igény jelenti - mondta Lukasz Januszewski, a Raiffeisen Bank International befektetési banki részlegének igazgatósági tagja a Euromoney konferenciáján. A kerekasztal-beszélgetésben résztvevők mindegyike egyetértett ezzel.

Niccolo Ubertalli, az UniCredit Bank közép-európai kereskedelmi banki részlegének vezérigazgatója úgy vélte, a járvány közelebb is hozta a bankokat az ügyfelekhez, akiknek több segítségre volt szükségük, hogy átvészeljék a válságot. Olaszországban a lakossági és kis- és középvállalkozások 80 százaléka van például moratóriumban. Kristine Braden, a Citigroup európai vezetője arról beszélt, teljesen átalakult Európa a járvány hatására, a bankár megemlítette a brexitet is. Az Egyesült Királyság kiválása az Európai Unióból a Citit komolyan érintette, sok bankáruk dolgozik ugyani Nagy-Britanniában.

Nem elég a covid, jött a földrengés

Dinko Lucic, a Privredna banka Zagreb elnök-vezérigazgatója megemlítette, hogy Horvátországot a járvány mellett két földrengés is sújtotta az elmúlt hetekben, ami további nehézségeket okoz az ország számára. Emiatt támogató intézkedésekre van szükség, segíteni kell a lakosságot és a vállalkozásokat, de közben meg kell őrizni a nemteljesítő hitelek alacsony arányát. Horvátországban attól is tartanak, hogy likviditási válságot hozhat a bankszektorban, ha sokan akarnak egyszerre hitelt felvenni, hogy például abból finanszírozzák a parkolópályára állított cégek működését. Mindazonáltal Lucic hangsúlyozta, a régió gazdasága és bankrendszere jóval stabilabb állapotban van most, mint az előző válság idején volt.

Stanislas Lecat, a Société Générale feltörekvő európai országok pénzügyi intézményekért felelős igazgatója optimista: a kezdeti nagy félelmek nem igazolódtak be, gyors kilábalásra lehet számítani a gazdaságban - mondta. Ubertalli is derűlátóan nyilatkozott. "A jó üzlet mindig jó üzlet marad" - mondta, és példaként megemlítette a horvát szálloda szektort. A nap sütni fog, a tenger is ott lesz, miért ne épülhetne fel ismét a turizmus Horvátországban?

Más helyzetben vannak a bankok

Többen is kiemelték: az előző válsághoz képest sokkal jobb helyzetben vannak most a bankok. Akkor alultőkésített volt sok pénzintézet - mondta Kristine Braden. Azóta ez megváltozott, az ügyfelekkel és a kormányzatokkal való kapcsolat is sokkal jobb lett. A Citinél rendületlenül hisznek a kelet-közép-európai régió növekedésében, és a befektetési lehetőségeket is keresik erre. A bankok tőkehelyzete sokkellenálló-képessége sokat javult, ezért képesek a gazdaságot érdemben támogatni a kilábalás során.

A bankok nagy része most home office-ból működik, de ez megváltozhat a járvány után, az emberi kapcsolatokra, interakciókra ugyanis szükség van - mondta Januszewski. Ubertalli egy régi jóslatot is megemlített: a spanyolnátha után azt írták a lapok, hogy el fognak tűnni a nagyvárosok, nem lesz többé New York, London, de nem így történt. Ezért nem érdemes most messzire vezető jóslatokba bocsátkozni - vélekedett.

Ami biztos, hogy a digitalizáció a bankok világában felgyorsult, Horvátországban például megugrott az elektronikus fizetések száma és aránya a járvány kitörése után. A fintech-forradalom viszont visszaszorulóban van. Néhány éve még arról beszéltek, hogy ezek a cégek átveszik majd a bankok szerepét. Az elmúlt egy-két évben viszont már partnerségben gondolkoztak, miután rájöttek, hogy nincs elég tőkéjük a fejlesztésekre, nem képesek nyereséget termelni, mostanában pedig már örülnének, ha olyan ügyfélbázist tudnának kiépíteni, mint amilyen a bankoknak van - mondta Ubertalli.

Azt persze a bankárok is elismerik, hogy a jó fintech-cégek lehetnek sikeresek a jövőben akár önállóan, akár bankok partnereiként. Egyelőre viszont Bill Gates Microsoft-alapító 1994-es jóslata, miszerint bankolásra szükség van, bankokra viszont nincs, 27 év után sem igazolódott be. A bankok itt vannak, és nagy szükség van rájuk a covid-járványból való kilábalásban - szögezték le a bankárok.