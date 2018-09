Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ennyi volt: visszavonul a világ egyik leggazdagabbja

Kína egyik leggazdagabb embere, Jack Ma hétfőn távozik az Alibaba kínai mammutvállalat éléről, írta meg a New York Times.

Az igazgatóságnak ugyanakkor továbbra is a tagja marad, ám főként jótékonykodással akar foglalkozni a jövőben - írja a The New York Timesra hivatkozva az Index.

Ma társalapítója volt 1999-ben az Alibabának, amiből a világ egyik legnagyobb internetes cégét építette fel. Ma már az online vásárlás mellett filmkészítéssel is foglalkoznak.

A New York Timesnak adott interjúban Ma azt mondta, hogy elsősorban az oktatással akar foglalkozni. Az 54 születésnapját hétfőn ünneplő Ma személyes vagyonát 40 milliárd dollárosra becsülik.

Képünk forrása: AFP photo/Fabrice COFFRINI