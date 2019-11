Ennyit a békülésről - az USA újabb szintre emelheti a "hadkészültséget"

A reményekkel ellentétben Donald Trump amerikai elnök nem jelentette be a kereskedelmi háború lezárásának a dátumát legutóbbi szereplésén, inkább újabb védővámokkal fenyegette meg Kínát és a világ több más országát is. Ameddig nem rendeződik valamilyen formában a politikai csatározás az Egyesült Államokban, a piacok sem számíthatnak nyugalomra.

Hamar szertefoszlott a remény, hogy érdemi enyhülés jöhessen az Egyesült Államok által kirobbantott kereskedelmi hadakozásban. Donald Trump elnök legutóbbi szereplésétől sokan azt remélték, hogy komolyabb előrelépésekről beszélhet, az optimisták a háború lezárásáról álmodozhattak.

Trump ehelyett ha nem is agresszívan, de ismételten a védővámok fenntartását, sőt, a rendszer kibővítését ígérte. Beszédében külön kiemelte, hogy a Kínára kivetett védővámokkal nagyon jól járt az amerikai mezőgazdaság, ami egyben a legfontosabb politikai háttérországát jelenti az elnöknek.

Miközben Trump továbbra is azt állítja, hogy szeretnének egy alkut, és amúgy haladnak a tárgylások az olyan továbbra is erősen vitatott kérdésekben mint a szerezői jogok és szabadalmak tisztelete Kínában, de egyáltaáln nem akart békülékenynek látszani.

Mások is kaphatnak védővámokat a nyakukba

Olyannyira nem, hogy az USA a jelek szerint nem csak kész fenntartani a viszályt, de akár újabb szintre is kész emelni a "hadkészültséget".

Védővámok lesznek más országok esetében is, amelyek rosszul bántak velünk. Nem is hibáztathatom őket, ha hagyták nekik, hogy ezt megússzák. Nem is értem hogy a korábbi vezetés ezt hogyan engedhette