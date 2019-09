Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Enyhe javulás látszik a kínai feldolgozóiparban - felhőtlen örömnek viszont nyoma sincs

Enyhén erősödött a kínai feldolgozóipar teljesítménye szeptemberben a beszerzésimenedzser-index tanúsága szerint a belső kereslet élénkülésének hála, de elemzők arra számítanak, hogy nem tart ki sokáig a lendület az ingatlanpiac hűlése és az amerikai-kínai feszültségek éleződése miatt - írja az MTI.

A hétfőn közölt adatok szerint a nemzeti statisztikai hivatal, valamint a kínai logisztikai és beszerzési szövetség (CFLP) által számított feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index (BMI) 49,8 pontra emelkedett szeptemberben. Elemzők 49,7 pontra számítottak az előző havi 49,5 pont után.

Immár az ötödik hónapja áll a növekedést és a visszaesést egymástól elválasztó 50 pontos küszöb alatt a feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index, ugyanakkor április óta nem volt ilyen magas az értéke. Legutóbb áprilisban haladta meg az 50 pontot az index, akkor 50,1 ponton állt.

Kedvező jel, hogy a BMI egyik kulcstényezőjét jelentő, a termelésre vonatkozó részmutató szeptemberben 52,3 pontra emelkedett, míg az új megrendelések állománya 50,5 pontra nőtt az augusztusi 49,7-ről, ami a termelés ütemének gyorsulására és a megrendelések bővülésére utal.

A szolgáltató szektor enyhén bővült, beszerzésimenedzser-indexe az augusztusi 52,5 pontról 53 pontra emelkedett. A legjobb teljesítményt a légi közlekedés, a postaszolgáltatási, a telekommunikációs és szoftverekkel foglalkozó, valamint a pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó szektorok produkálták, ezek részindexei mind 58 pont felett álltak.

A feldolgozóipari és szolgáltatóipari adatokat is magában foglaló kompozit beszerzésmenedzser-index 53,1 ponton állt szeptemberben, 0,1 ponttal emelkedett augusztushoz képest.

Borúlátásra ad okot, hogy a feldolgozóiparon kívüli, főleg a szolgáltatásokat és az építőipart tömörítő szektorban szeptemberben lassult a növekedés. A gazdaság teljesítményének több mint felét biztosító szektor beszerzésimenedzser-indexe 53,7 pontra csökkent az augusztusi 53,8 pontról. Elemzők 54,2 pontot vártak.

Az építőipari szektor teljesítményét tükröző alindex az augusztusi 61,2 pontról 57,6 pontra csúszott le, de így is viszonylag magas szinten állt szeptemberben. Az üzleti várakozások részindex szintén enyhén romlott, a múlt havi 60,4 pontról 59,7 pontra süllyedt szeptemberben, de még így is a növekedést jelző értéktartományon belül maradt, ami azt jelenti, hogy a feldolgozóiparon kívüli vállalatok továbbra is derűlátóak - áll a statisztikai hivatal közleményében.