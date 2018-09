Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Enyhén túlteljesített az euróövezet

Enyhén gyorsult az euróövezet magánszektorának növekedése augusztusban a beszerzésimenedzser-indexek tanúsága szerint, de az ütem jóval elmaradt a tavalyi év végén és az idei év elején tapasztalt erőteljes szintektől.

Az IHS Markit londoni székhelyű pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató szerdán közölt végleges adatai szerint a feldolgozóipari és szolgáltatóipari adatokból képzett, összetett beszerzésimenedzser-index (BMI) 54,5 pontra emelkedett augusztusban a júliusi 54,3 pontról. A végleges érték 0,1 ponttal meghaladja az előzetes adatot és az elemzői várakozásokat.

Az euróövezetben domináns szerepet játszó szolgáltatóipar beszerzésimedzser-indexe 54,4 pontra nőtt a júliusi 54,2 pontról, ez megegyezik az előzetesen közölt értékkel és a várakozásokkal is.

A BMI 50 pont feletti értéke a vizsgált gazdasági ágazat teljesítményének növekedését, 50 pont alatti értéke pedig csökkenését jelzi. Az előzőnél alacsonyabb 50 pont feletti érték a növekedési ütem lassulását tükrözi, a magasabb pedig a gyorsulását jelzi - írja az MTI.

A felmérésben részt vevő országok nemzeti indexei - Olaszország kivételével - ismét arról tanúskodtak, hogy széles alapokon nyugszik a gazdasági teljesítmény növekedése, de a kilátásokat illetően 23 havi mélypontra süllyedt az üzleti bizalom, amelyet a globális kereskedelmi feszültségek és annak egyelőre még beláthatatlan következményei ástak alá.

Németországban, a legnagyobb euróövezeti gazdaságban is gyorsult a növekedés. A szolgáltatóipari beszerzésimenedzser-index 55 pontra nőtt a júliusi 54,1 pontról, a kompozit BMI pedig 55,6 pontra kúszott fel az előző havi 55 pontról.

A második legnagyobb gazdaság, Franciaország esetében az összetett BMI értéke 54,9 pontra nőtt augusztusban az előző havi 54,4 pontról, a szolgáltatóipari beszerzésimedzser-index pedig 55,4 pontra emelkedett a júliusi 54,9 pontról.

Chris Williamson, az IHS Markit vezető közgazdásza a felmérés megállapításait kommentálva rámutatott: az euróövezetben augusztusban is erősen nőtt a magánszektor teljesítménye, a rendelésállomány és a foglalkoztatottság, de a nyár folyamán egyre nagyobbá vált a különbség az egyes országok teljesítménye között, és romlott az üzleti légkör. Az adatokból arra lehet következtetni, hogy a harmadik negyedévben is eléri a 0,4 százalékot a GDP-növekedés üteme, az viszont kérdéses, hogy a negyedik negyedévben is tartható lesz-e ez a szint.

A kép forrása: Pixabay