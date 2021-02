Határidőhosszabbításokról döntött az EP

Az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén a koronavírus-járvány idejére a közlekedési ágazatot érintően meghosszabbították egyes iratok, engedélyek, és rendszeres ellenőrzésekről és képzésekről szóló tanúsítványok érvényességét, továbbá átalakították a reptéri résidőkre vonatkozó szabályokat, hogy ne közlekedjenek üresen, vagy kevés utassal repülőjáratok.

Az elfogadott új szabályok értelmében a 2020. szeptember 1. és 2021. június 30. között lejáró dokumentumok még további tíz hónapig érvényben maradnak. A tagállamok döntése, hogy ki kívánnak-e maradni e szabály hatálya alól, a kimaradóknak azonban az egységes piac működésének biztosítása érdekében el kell fogadniuk a más tagállamok által meghosszabbított iratokat.

A képviselők átalakították a reptéri résidőkre vonatkozó szabályokat azért, hogy a légitársaságok számára egyértelművé tegyék a fel- és leszállási idősávok jövőbeli felhasználásának módját.

A repülőterekre vonatkozó rendes körülmények között érvényes szabályozás értelmében a légitársaságoknak be kell tartaniuk a menetrendet, biztosítaniuk kell, hogy a megadott idősávokban történjen a fel- és leszállás. A szabályozás értelmében a légitársaságoknak a fel- és leszállásra rendelkezésre álló idősávjaik legalább 80 százalékát ki kell használniuk ahhoz, hogy azokat ne veszítsék el a következő szezonra. Ezért több légitársaság a vírus világméretű terjedésének kezdete, azaz 2020. január vége óta inkább üresen közlekedtette a repülőit.

A résidő-felhasználási szabályok csütörtöki felülvizsgálatának értelmében a 2021-es nyári és téli szezonban a légitársaságoknak a járvány előtt előírt 80 százalék helyett a résidők legalább 50 százalékát ki kell használniuk ahhoz, hogy a fel- és leszállási idősávjaikat a következő szezonra is megtarthassák. Az Európai Bizottság további szezonokra is kiterjesztheti az új szabályokat, a kihasználási arányt pedig 30 és 70 százalék közötti értékre állíthatja be.