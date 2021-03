Kispadra ültették a fideszes képviselőket

Várhatóan majdnem egy évet kell várniuk a Fidesz európai parlamenti képviselőinek arra, hogy újra helyet kapjanak a parlamenti szakbizottságaiban.

Miután a kereszténydemokrata Hölvényi György kivételével a magyar kormánypárti képviselők március elején kiléptek az Európai Néppárt (EPP) frakciójából, s a függetlenek közé ültek, elveszítették tisztségeiket és tagságukat minden parlamenti testületben. Egyedül Járóka Lívia őrizhette meg EP-alelnöki címét, mivel őt a plenáris ülésen választották meg.

A fideszesek által hátrahagyott 12 szakbizottsági és egyéb pozíció a néppárti frakciót illeti meg, az EPP-ben már meg is kezdődött a jelölési folyamat ezeknek a pozícióknak és posztoknak a betöltésére - írja a Népszava. Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője arról tájékoztatta a napilapot, hogy ezzel egy időben a Fidesz európai parlamenti delegációja kezdeményezni fogja az elnöknél, hogy "módosítsák a frakciók között a bizottsági helyek elosztására vonatkozó megállapodást, hogy ezzel a 12 fideszes EP-képviselő is rendelkezzen függetlenként bizottsági tagsággal".

Egy néppárti forrás szerint az EPP nem ellenezné egyes szakbizottságok létszámának a növelését annak érdekében, hogy a fideszeseknek is jusson hely. A szocialisták, a liberálisok és a zöldpártiak nem nyilvánítottak véleményt. Mivel a parlamenti testületek vezetőségét eleve 2,5 évre választják, kilenc hónap múlva egyébként is újra kell osztani a szerepeket. A Népszava EP-s forrásai szerint leghamarabb akkor a Fidesz képviselői is bizottsági helyekhez juthatnának, feltéve, hogy még mindig függetlenként politizálnának.