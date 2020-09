EPP-frakcióvezető: Jogállam nélkül nincs pénz

Az új uniós menekültpolitikáról, a következő ciklus költségvetéséről, Alekszej Navalnij megmérgezéséről, valamint Törökország uniós csatlakozási szándékáról is nyilatkozott Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője a Die Welt német lapnak.

"2015 hibája az volt, hogy az európai vitában szinte csak a szolidaritásról volt szó", a menedékkérők EU-s tagállamok közötti elosztását szabályozó mechanizmus volt a középpontban, a határok biztosítása és az elutasított menedékkérők hazajuttatása pedig nemigen volt téma. "Ezért a jövőben kiegyensúlyozott menekültügyi politikára van szükség, amely összhangot teremt a humanitás, a segítség és az ellenőrzés között" - mondta Manfred Weber a Die Weltnek adott interjújában az MTI szerint. A politikus azt mondta, hogy a legfontosabb, hogy az EU-s külső határokat megvédjék, a hangsúly a jövőben erre kerül, de ettől még meg kell őrizni az európai kontinens humánus hozzáállását.

"Védelmet kell nyújtania a politikai üldözötteknek és a sürgősen segítségre szorulóknak. Humanitárius kritériumok alapján kell dönteni, elsősorban a leginkább elesett embereket kell befogadni, "és nem a 22 éves fiatalembereket, akik egy menekülttáborban is jól megvannak" - jelentette ki a néppárti vezető.

Az MTI nem idézi külön, de a Die Weltnek adott interjúban arról is beszélt, hogy Törökország esetében az EU-nak irányt kell váltania. "Úgy gondolom, hogy most be kell fejeznünk a csatlakozási tárgyalásokat, és értelmesebb partnerségi utat kell választanunk. El kell mondania Törökországnak, hogy nem lesz tagsága az Európai Unióban. Ugyanakkor nem akarjuk becsukni az ajtót Törökország előtt" - fogalmazott a frakcióvezető.

"Alekszej Navalnij megmérgezése az orosz vezetés agresszív politikájának egy újabb eleme" - mondta a CSU politikusa. "El kell vetnünk a naivitást, amely még mindig fennáll az orosz vezetéssel való kapcsolattartásban. Moszkva csak az erő és a pénz nyelvét érti. Ezért az EU-nak egyértelmű választ kell adnia a csütörtöki csúcstalálkozón" - fogalmazott Weber.

Meglepő módon a német energiapolitika egyik fontos elemét is beáldozná az oroszokkal szembeni konfliktusban. "A Nord Stream projekt leállításának szerepelnie kell az Oroszország elleni lehetséges szankciók listáján" - mondta az Európai Néppárt frakcióvezetője.

A 2021-ben kezdődő hétéves ciklus EU-s költségvetéséről és a koronavírus-világjárvány gazdasági hatásainak ellensúlyozását szolgáló programokról elmondta, hogy "a pénzeket csak akkor lehet rendesen elkölteni, ha az újságírók szabadon dolgozhatnak és feltárják a korrupciót és a visszaéléseket, és ha a bíróságok függetlenül működve ránézhetnek a hatalmon lévők körmére".

"Az EU-s milliárdok csak akkor érkezhetnek, ha mindenki betartja a jogállamiság elveit" - erősítette meg a német kormány, és Ursula von der Leyen bizottsági elnök irányvonalát Weber is, aki szerint ebből nem engedhetnek.

"Lengyelországból vagy más országokból azt hallom, hogy érvényesítik a jogállami elveket", és ha ez valóban így van, akkor nem kell aggódni az EU-s támogatási pénzek és a jogállamiság összekötése miatt. Az EU-s költségvetés és a járvány hatásait ellensúlyozó helyreállítási alap elfogadásához az Európai Parlament hozzájárulása is szükséges.

Ez a hozzájárulás pedig csak akkor lehetséges, ha megvalósul a támogatásokat a jogállami elvekkel összekapcsoló úgynevezett jogállamisági mechanizmus. "Különben a tagállamok január 1-jén nem kapják meg az EU-s milliárdokat. Jogállam nélkül nincs pénz" - mondta Manfred Weber.

Szakértők úgy látják, hogy a lengyel-magyar tandem, amelyet a legtöbb jogállamisági kritika ért, képes lehet megállítani, vagy felvizezni ezt a kitételt a költségvetésben.