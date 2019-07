Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Éppen most szúrja magát köldökön Boris Johnson?

Boris Johnson, az új brit miniszterelnök tíz évvel ezelőtt egy cikkében azt írta, hogy hagyni a fontot gyengülni, amikor a keményen dolgozó családok éppen nyaralnak, egyenlő a nemzeti megszégyenüléssel. Vajon most, amikor az ő kemény brexiter fellépése miatt zuhan a brit valuta árfolyama, mit gondol?

Mit gondol Boris Johnson brit miniszterelnök a font gyengüléséről, amely azóta tart, hogy átvette hivatalát, és nyilvánvalóan az az oka, hogy hatalomra kerülésével megnőtt az esélye az Egyesült Királyság és az EU válási megállapodás nélküli szakításának? - teszi fel a kérdést Katie Martin, a Financial Times (FT) publicistája. Könnyű számon kérni rajta korábbi nézeteit, ugyanis újságcikkeiben leírta azokat.

Például 2008-ban arról értekezett, hogy az angol font árfolyamcsökkenése akkor, amikor a keményen dolgozó brit családok nyaralnak, egyenlő a nemzeti megszégyenülés definíciójával.

Feltette még a kérdést, hogy ki a felelős ezért, és meg is adta a választ: az akkor éppen regnáló munkáspárti kormány, amely nem átallotta az akkori tory ellenzék árnyék pénzügyminiszterét, George Osbone-t okolni a font gyengélkedéséért. Az utóbbi ugyanis azzal vádolta a kormányt a közgazdasági törvényekkel szembe menve igyekszik kezelni a kibontakozó gazdasági válságot. Johnson védelmébe vette Osborne-t, mondván: közszereplőként csak teszi a dolgát azzal, hogy figyelmeztet a kormány hibáira.

Még el lehet mondani

Szerencsére egyelőre még ma is rá lehet mutatni arra, miért gyengül a font, bár aki manapság szóvá teszi, hogy nem tetszik neki, amerre a keményvonalas kilépéspárti politikusok viszik a brexit menedzselését, könnyen barátságtalan megjegyzéseket kaphatnak. A befektetők konszenzusos véleménye egyszer: minél keményebb lesz a brexit, annál nagyobb zuhanás vár a fontra. A piaci játékosok hónapok óta várták, hogy világos útmutatást kapjanak arról, milyen lesz a brit kilépés. Johnson megjelenésével megkapták a választ: kemény. Erre a font árfolyama zuhanni kezdett.

A befektetők egy része arra figyelmeztet, hogy a jelenlegi 1,22 dollár/font alatti árfolyam - ami kétéves mélypont - elcsúszhat az 1:1-es paritásig. Bankárok megjegyzik, hogy a nyugdíjalapok és az igazán spekulatív befektetésekkel foglalkozó hedge fundok egyaránt növelték a font értékvesztésére játszó üzletkötéseiket. Az üres támadásoknak a font ellen vége, ez már az igazi háború. Fokozhatja az árfolyam hullámzását, hogy az 2016-os függetlenségi népszavazás óta többször megbillent a brit valuta, ezért a font vásárlói azonnal eltűnnek a színről, amikor úgy látják, hogy megismétlődhet a baj.

Jöhet a következő mélypont

Az FT elemzője nem áll egyedül a véleményével. Igen nagy az esélye annak, hogy a font az 1,20-es dollár/fontos szint alá, vagy még annál is mélyebbre süllyed - idézte a Business Insider Neil Wilsont, a Markets.com elemzőjét. Hasonló a helyzet ahhoz, amikor a legutóbb volt napirenden a válási megállapodás nélküli (kemény) brexit. A font egyébként 4,3 százalékkal gyengült júliusban a dollárhoz képest, és a hónap végén napok alatt 2,7 százalékot veszített értékéből az euróval szemben.

A font úgy zuhant, mint egy krumpli azzal párhuzamosan, hogy a kemény brexit valószínűbbé vált - mondja Ipek Ozkardeskaya, a London Capital Group tőketársaság vezető elemzője. A befektetők vélhetően éppen most árazzák be a legrosszabb lehetőséget. Olyan a helyzet, mintha az Egyesült Királyság két széken ülne, és az egyiket éppen most húznák ki alóla.

Ultimátum

Eközben a miniszterelnök - szóvivőjén keresztül - jelezte, hogy nem látja értelmét a személyes találkozónak az európai vezetőkkel addig, amíg azok nem hajlandók felülvizsgálni a Theresa May kormányával kötött válási megállapodásukat, amit a londoni parlament háromszor utasított vissza. Johnson újra ki akarja nyitni az egyezséget, meg akar szabadulni annak észak-ír záradékától, amely biztosítja az ír-észak-ír határ szabad átjárhatóságának fenntartását. Az uniós vezetők ezt a lehetőséget többször visszautasították.

A Bloomberg emlékeztet rá, hogy kevesebb mint 100 nap van hátra, mielőtt lejár a brit kilépés október 31-ei határideje. A kormány növelte a felkészülésre rendelkezésre álló pénzt és nyilvános kampányt indít, amelyben tanácsokkal látja el az üzleti élet szereplőit és a lakosságot arról, hogyan készüljön fel a brexitre. Várakozások szerint a Downing Street 10. lakója tovább folytatja telefonbeszélgetéseit az uniós vezetőkkel. Leo Varadkat ír miniszterelnökkel máris tárgyalt.

