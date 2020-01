Épülő finn atomerőmű: az utolsó pillanatban is el tudták rontani

Az atomerőmű építési problémák egyik állatorvosi lovaként ismert finn Olkiluoto 3 reaktorral megintcsak az történt, mint a korábbi években oly sokszor: hivatalosan is be kellett jelenteni, hogy ismét el kell tolni az indítás tervezett időpontját. Finnország ötödik reaktoránál ez összesen már 12 évnyi csúszást halmozott fel. De még mindig nem biztos, hogy 2021-ben indítható a rendszer.

Finnország délnyugati partján fekvő Olkiluoto 3 (OL3) nukleáris reaktor üzembe helyezésének időpontját ismét elnapolták. A gyár tulajdonosa, a Teollisuuden Voima (TVO) még tavaly év végén jelentette be, hogy a fő szállítójuk, az Areva-Siemens konzorcium új dátumról értesítette őket, mivel ismét át kellett írni az eddigi ütemtervet.

E szerint az üzemanyagot majd idén nyáron töltik be a reaktorba, s majd csak novemberben csatlakoztatnák a blokkot a hálózatra. Ha ez így alakulna, akkor az áramtermelés az eddig meghirdetett 2020. szeptembere helyett 2021 márciusára csúszna át.

A TVO szerint a legújabb problémák a rendszertesztelés lassúságával, illetve a pótalkatrész-szállításokban feltárt hiányosságok miatt következtek be. Kiderült például, hogy a reaktor működését kiegészítő-kisegítő dízelgenerátoroknak hibás alkatrészeik is vannak.

A többféle késés miatt a már beszerelt berendezések és alkatrészek karbantartását el kell végezni a folyamatos üzembe helyezés és a folyamatos működés érdekében. A pótalkatrészek gyártása és szállítása időbe telik - fogalmazott Jouni Silvennoinen az OL3 projektigazgatója.

Az OL3 építése már csaknem 15 évvel ezelőtt kezdődött, az eredeti elképzelések 2009-es termelési startról szóltak. Azóta gyakorlatilag minden probléma hátráltatta már a projektet - volt számos késedelem, hiányos, rossz minőség munka, peres eljárás is -, ami a mostani kalkulációk szerint akár 8,5 milliárd euróba is kerülhet, így az is elképzelhető, hogy a mekkai szállodakomplexum mögött az emberiség történelemének második legdrágább épületeként vonulhat majd be a történelembe. Ha egyszer tényleg elkészül.

Finnország nukleáris áramtermelési elképzeléseivel az OL3 projekten túl sincs minden rendben. Egy másik építkezési elképzeléssel, amely egyébként a Paks II. projekt mintapéldányaként indult, a Roszatom második éve fennakadt az építés megkezdéséhez szükséges tervdokumentáció engedélyezésével. Ahogyan az egyébként nálunk is történt.