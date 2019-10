Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Érdemes vigyázni a bébiőrökkel! - Öt tanács, amit jó, ha megfogad

A bébiőrrel kényelmesebben lehet vigyázni a babákra, de több dologra is oda kell figyelni, hogy ne jelentsenek veszélyt és ne csökkenjen a hatékonyságuk.

A bébiőr - másként babamonitor - használata nagy segítség lehet abban, hogy a csecsemőt akkor is biztonságban tudják a szülők, ha nincsenek éppen mellette. Veszélyes lehet azonban, ha nem a megfelelő módon használják - figyelmeztet a brit fogyasztóvédelmi magazin, a The Which.

A rosszul elhelyezett babamonitor akár fizikai sérülést is okozhat vagy megakadályozhatja azt is, hogy jól látható vagy hallható legyen a pici. A lap szerint a következő tanácsokat érdemes megfogadni:

A babamonitor nem lehet túl közel a babához, ideális esetben legalább 1 méterre tőle. Fel lehet szerelni magasra a falra, vagy egy polc tetejére.

Soha ne maradjanak elől kábelek, zsinórok a gyermek számára elérhető helyen! Több tanulmány számolt be arról, hogy a lazán, elérhető távolságban lévő zsinórokkal való játszás közben a baba esetleg a nyaka köré tekerheti azokat, ez pedig a legrosszabb esetben fulladásveszéllyel jár. Ennek elkerülése érdekében meg kell győződni arról, hogy a kábelek nem elérhetők vagy megfelelően vannak rögzítve. A legtöbb egység hálózati árammal működik, amihez tápkábel szükséges, van viszont néhány típus, ami elemmel vagy akkumulátorral működtethető.

A bébiőr nem lehet instabil felületen! A készülék sík, stabil felületre helyezése elősegíti azt, hogy az álló helyzetben maradjon.

Meg kell győződni arról is, hogy a készüléket olyan helyen van, ahonnan jól hallható a baba. A megfelelő pozíció kiválasztása után ellenőrizni kell továbbá, hogy könnyen és jól működjön a mikrofon és a hangszóró. Már vásárláskor érdemes odafigyelni a jó hangminőségre, ehhez a legalább 4 csillagos hangminőség értékeléssel rendelkező készüléket érdemes megvenni.

Ellenőrizni kell, hogy a kamera betekintési szöge lehetővé teszi azt, hogy tiszta és teljes képet kapjon a babáról! Ha a babamonitor mozgóképet is közvetít, emellett a kamera látóterébe ne kerüljön semmilyen akadály.