Erdogan bejelentette: újrakezdik a földgáz utáni kutatásokat a Földközi-tengeren

Újrakezdik a földgáz utáni török kutatásokat a Földközi-tenger keleti övezetében - jelentette be Recep Tayyip Erdogan török elnök pénteken, egy nappal az után, hogy Görögország és Egyiptom tengerjogi megállapodást írt alá.

"Újrakezdtük a fúrásokat, és ez alkalommal ismét bevetettük a Barbaros Hayrettin Pasa szeizmikus kutatóhajót" - jelentette ki Isztambulban mondott beszédében Erdogan az MTI szerint.

Törökország a múlt héten jelentette be, hogy felfüggeszti a kutatásokat a Földközi-tenger keleti medencéjében, amíg be nem fejeződnek a tárgyalások Athénnel.

Erdogan pénteken megjegyezte, hogy Angela Merkel német kancellár kérésére beleegyezett a kutatófúrások felfüggesztésébe, hogy elősegítse a Törökország és Görögország közötti tárgyalásokat, de Athén "nem tartotta be az ígéreteit".

A török elnök ezzel kapcsolatban további részleteket nem közölt, de a török fúrások újrakezdésének bejelentése az egyiptomi-görög megállapodás aláírásának másnapján történt. A két ország közötti tengeri határok kijelölésére hivatott egyezmény szemmel láthatólag közvetlen válasz a tavaly novemberben Törökország és a Tripoliban működő, nemzetközileg elismert líbiai nemzeti egységkormány közötti megállapodásra.

Az elmúlt években a Földközi-tenger keleti medencéjében felfedezett terjedelmes földgázmezőre több partmenti ország, így Görögország, Ciprus, Törökország, Egyiptom és Izrael is szemet vetett.

A törökök egyre több feltáró fúrást végeztek a ciprusi partok magasságában, amivel nemcsak a térség haragját váltották ki, de az Európai Unió is törvénytelennek nevezte ezeket a kutatásokat.

Júliusban Emmanuel Macron francia elnök bírálta a görög és ciprusi szuverenitás török "megsértését" a Földközi-tenger keleti medencéjében, és szankciók kirovását javasolta Törökország ellen emiatt.