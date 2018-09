Érkeznek a trópusi viharok - megszólalt az OMSZ

Amilyen nyugodt volt még összességében augusztusig a trópusi viharok szezonja, olyan aktív a szeptember - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

Az Atlanti-óceánon jelenleg 3 trópusi vihar is örvénylik, de az előrejelzések alapján legkésőbb keddre már mind a három hurrikán fokozatúvá erősödik. Eközben a Csendes-óceán nyugati részein Jebit követően újabb erős tájfun van kialakulóban, és a Csendes-óceán keleti részén is több rendszer örvénylik.

Atlanti-óceán:

A három rendszer közül Florence ígérkezik a legérdekesebbnek, legveszélyesebbnek, ugyanis a mai előrejelzések alapján a következő napokban gyorsan erősödik majd. Ahogy Florence egyre melegebb tengervizek fölé ér, illetve a térségben a szélnyírás is egyre alacsonyabb, úgy fejlődik majd egyre gyorsabban, és várhatóan erős, 4-es fokozatú hurrikánként (5 fokozatú a skála, 5 a legerősebb) érhet partot csütörtök éjszaka, péntek hajnal környékén az Egyesült Államok keleti partvidékén. A "földet érés" legvalószínűbb pontja jelenleg Észak- és Dél-Karolina, ebben a két államban, valamint Virginiában már el is rendelték a szükségállapotot.

A névsorban következő Helene még csak a Zöld-foki szigetek körül örvénylik, de a későbbiekben várhatóan nem fog sok kárt okozni. Ugyan gyenge hurrikánná erősödik majd hétfőn, kedden, de felkanyarodik észak felé az Atlanti-óceán középső területi fölé - írja az OMSZ.

Isaac viszont már okozhat károkat a Karib-szigetvilág keleti szigetívén. Még messze jár, de az előrejelzett pályája pontosan nyugat felé mutat. A Szél felöli- és Szélcsendes szigeteket csütörtökön érheti el 1-es vagy 2-es fokozatú hurrikánként.

Csendes-óceán nyugati fele:

Jebi a hét elején már komolyabb károk és halálos áldozatok kíséretében átvonult Japán fölött, de már itt is van a következő erős tájfun. Mangkhut jelenleg még "csak" Guam és az Északi-Mariana-szigetek felé tart, de a következő 36 óra során 4-es fokozatú tájfunná erősödik, és mozog tovább nyugati felé. A jövő hét második felében érhet el sűrűbben lakott területeket a Fülöp-szigetek északi részén vagy Tajvanon.



Csendes-óceán keleti fele:

Az Atlanti-óceánnal szemben itt eddig kifejezetten aktív a szezon, ez elmúlt két hónapban már több erős hurrikán is kialakult. Jelenleg 3 rendszer van "életben", de egyik sem különösebben erős. Norman korábban már volt 4-es kategóriájú hurrikán is, de Hawaii előtt északra kanyarodott a "senki földje" felé, és ezzel együtt jelentősen gyengült is. Olivia is gyengült az elmúlt napokban, de még pont a hurrikán kategóriába tartozva (120-150 km/h-s alapszél a rendszer közepén) átvonul majd Hawaii fölött jelentős csapadék kíséretében. Mexikó partjaitól délnyugatra pedig újabb, még csak kódnévvel (18E) ellátott trópusi vihar van fejlődőben, de az aktuális prognózisok alapján ez nem fog lakott területeket elérni.