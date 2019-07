Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Erős földrengés volt Boszniában - a Vajdaságban is érezni lehetett

Vasárnap reggel kilenc órakor 4,3-as erősségű földrengés rázta meg Boszniát, a rengést még Újvidéken is érezni lehetett - közölte a 021.rs hírportálra hivatkozva a Szabad Magyar Szó.

Az Euromediterrán Szeizmológiai Központ (EMSC) szerint a földrengés epicentruma Tuzlától 14 kilométerre északnyugati irányban volt - írja a Szabad Magyar Szó.

A központ jelentése szerint a rengés két kilométeres mélységben történt, a tuzlai polgárok pedig arról számoltak be, hogy az épületekben öttől tíz másodpercig lehetett érezni a rengést. A földmozgást a környező településeken is észlelték.

A 021.rs portálnak az újvidékiek arról számoltak be, hogy a vajdasági székvárosban is érezhető volt a rengés, a csillárok és a bútorok Péterváradon, valamint a Liman és a Rotkvarija városrészben is megmozdultak.

A Sabac, Vrdnik és Sremska Mitrovica környékén élők is arról számoltak be, hogy érezték a rengést.