Erősen rázkódik a talaj Merkel lába alatt

Már nem csupán a szociáldemokraták pártszavazása veszélyezteti Angela Merkel új kormányának megalakítását, hanem a saját konzervatív blokkján belül megjelent kritikák is. A sajtó barátságtalan megjegyzéseket tesz a kancellárra, miközben a társadalom többsége úgy látja: Merkel meggyengült.

Martin Schulz, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) héten lemondott elnöke minden bizonnyal szándékaival ellentétben negatívan befolyásolta volna pártja tagságának szavazását a konzervatív CDU/CSU párossal kötendő koalícióról, ha nem mond le arról, hogy külügyminiszter legyen az új kormányban - derül ki a Financial Times (FT) helyzetjelentéséből

Erősen bírálták kollégái azért, hogy miután az SPD a második világháború után a leggyengébb eredménnyel zárta a szeptemberi parlamenti választásokat, azt mondta: soha nem fog csatlakozni egy olyan kabinethez, amelynek élén Angela Merkel áll, majd mégis belépett volna a kabinetbe. Azzal hogy a pártelnökség után erről is lemondott, egy akadályt elhárított az új kormány megalakítása elől, ám meccs még nem lefutott.

Ifjú harcos

Kevin Kühnert, az SPD ifjúsági szárnyának befolyásos vezetője a hét végén országos kampánykörútra indul a koalíció elutasítására biztatva a tagságot - az SPD 460 ezer tagja a hónap második felében szavaz a kormányzásról. Az ifjú politikus kihívta vitára mind Schulzot, mind Andrea Nahlest, a párt új elnökét. Az ifjak attól tartanak, hogy újabb négy év nagykoalíciós kormányzás megerősítené az ellenzék legnagyobb politikai erejét, az euroszkeptikus, bevándorlófaló Alternatíva Németországnak (AfD) pártot.

Az AfD szeptemberben 12,6 százalékot kapott, míg az Insa intézet most 15 százalékra méri támogatottságát. A SPD az akkori 20,5 százalék után 17 százalékon áll, a CDU/CSU támogatottsága 32 százalékról 30,5 százalékra morzsolódott le. Minden bizonnyal az utóbbi adat is közrejátszik abban, hogy a kancellárt kő kemény támadások érik saját pártja háza tájáról is.

Morgás a túloldalon is

Sok konzervatív politikus dühös, mert Merkel átadta a pénzügyi tárca vezetését a szociáldemokratáknak (akik várhatóan Olaf Scholzot, Hamburg polgármesterét jelölik a posztra). Nem ez volt az a húzás, ami fellelkesíthette volna a CDU tagságát - fogalmazott Christian von Stetten, Merkel pártjának egyik parlamenti képviselője.

Az ország legnagyobb napilapja, a Bild a pénzügyminiszteri poszt átadására utalva azzal vádolta a kancellárt, hogy kész bármit megadni a kormányfői poszt megtartásáért. És a lap ezzel csak beszállt a bírálók kórusába.

Paul Zemiak, a CDU/CSU ifjúsági szárnyának vezetője egyenesen arra szólította fel Merkelt, hogy álljon félre - derült ki a brit Telegraph összefoglalójából. Szerinte ha a párt nem vezet elő friss arcokat már most, akkor konzerválja a jelenlegi rossz hangulatot.

Kíméletlen kritika

Jozef Joffe, a Die Zeit szerkesztőbizottságának tagja még keményebben fogalmazott a Politicón megjelent cikkében. Ő is úgy látja, hogy a kancellár azért adott át kulcsfontosságú tárcákat az SPD-nek, hogy megtarthassa a hatalmat. Joffe szerint a tavaly szeptemberi választások felértek egy bizalmatlansági voksolással az országot irányító konzervatív-szociáldemokrata nagykoalícióval szemben.

A CDU/CSU szavazóinak egy része elpártolt az AfD-hez, az országot megrázta a 2015-ös bevándorlási válság, amelyet az EU-val együtt kétbalkezesen kezelt a kormány. Ennek tükrében "kozmikus vicc", hogy a két párt, amelynek ajtót mutattak a szavazók, ugyanazzal a vezetővel az élen, akit szintén leszavaztak, újra összeállna kormányozni az országot.

Joffe konklúziója igen messze van a barátságosnak nevezhető véleménytől. Úgy véli, hogy Merkel, aki 12 éven át minden lehetséges kihívóját kimanőverezte, immáron csak úgy tudja, megtartani hatalmát, hogy kiszolgálja a meggyengült koalíciós partner igényeit.

Eközben napvilágra került a Die Welt megrendelésére készült közvélemény-kutatás, miszerint a németek kétharmada szerint Merkel meggyengült a kormányalakítási huzavonákban. A Süddeutsche Zeitunk szerkesztője, Kurt Kister úgy látja, ha fel is áll az új kormány nem lesz hosszú életű.

A fotó forrása: Odd Andersen/AFP



