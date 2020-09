Tovább erősödött a kínai feldolgozóipar teljesítménye augusztusban a Caixin Insight Group kínai kutatóintézet és az IHS Markit londoni székhelyű pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató közös felmérése szerint - írja az MTI.

A kis- és középvállalatokra összpontosító Caixin/Markit felmérés kedden közzétett adatai szerint a kínai feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index (BMI) a júliusi 52,8 pontról 53,1 pontra emelkedett augusztusban. A Caixin/Markit által számított kínai feldolgozóipari BMI ezzel augusztusban immár a negyedik egymást követő hónapban állt a növekedést és a visszaesést egymástól elválasztó 50 pontos küszöb fölött.

A múlt havi eredmény a legerősebbnek számít 2011. januárja óta. Elemzők a növekedés enyhe lassulására számítottak, 52,6 pontot jósoltak augusztusra.

Az IHS Markit az adatokkal együtt közzétett közleményben a feldolgozóipar teljesítményének erősödését elsősorban a termelés és az új megrendelések állományának lendületes bővülésének tulajdonította - mindkét részindex 2011. januárja óta a legmagasabbra emelkedett.

Vang Csö, a Caixin vezető közgazdásza rámutatott: javulni kezdett a külföldi kereslet is - az új exportmegrendelések állományát tükröző részindex idén először kapaszkodott az 50 pontos küszöb fölé. A szakértő ezt főként annak tudta be, hogy a koronavírus-járvány terjedése külföldön is lassult az elmúlt időszakban.

A foglalkoztatottság alindexe a nyolcadik egymást követő hónapja zsugorodott augusztusban, ám a múlt hónapban került a legközelebb az 50 pontos küszöbhöz az idén.

A felmérésben résztvevő vállalatok egy része ugyan továbbra is óvatos maradt, és a költségek enyhítésére inkább elbocsátásokat hajtott végre, mások növelték a foglalkoztatotti létszámot a termelésből adódó szükséglet kielégítése érdekében.

A felmérés alapján a kis- és középvállalkozások továbbra is derűlátóan tekintenek az elkövetkező egy év üzleti kilátásaira, jóllehet az üzleti várakozások részindexe az elmúlt három hónap legalacsonyabb szintjére ereszkedett. Egyes vállalatokat ugyanis aggodalommal tölt el a bizonytalanság, hogy a világjárvány vajon mennyi ideig nyomhatja rá a bélyegét a tevékenységükre és a keresletre.

A kínai statisztikai hivatal hétfőn tette közzé az inkább nagyobb, állami kézben lévő vállalatokra fókuszáló, hivatalos feldolgozóipari BMI-t. A hivatalos adat - 51,0 pont - enyhe csökkenést mutatott ugyan augusztusban a megelőző hónaphoz képest, de a feldolgozóipar teljesítményének stabilizálódására utalt.

Kína gazdasága a járvány bénító hatásai nyomán 6,8 százalékkal esett vissza az idei első negyedévben - először zsugorodott azóta, hogy 1992-ben elkezdték közzétenni a hivatalos GDP-adatokat. A második negyedévben azonban a kínai GDP már 3,2 százalékkal nőtt éves összevetésben.

Egyes szakértők úgy vélik, hogy amennyiben az országban nem alakul ki ismét súlyos járványhelyzet, a kínai gazdaság az év második felében javuló irányban haladhat tovább. Mások azonban a növekedés lassulására számítanak, az egészségügyi cikkek exportjának csökkenését, a felgyülemlett kereslet lecsendesülését, valamint az Egyesült Államok és Kína közötti feszültségek fokozódását vetítik előre.