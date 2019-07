Erőszak és nagyot mondás: indul a második menet a brexitben

Miközben a brit kormánypártban folyik a miniszterelnöki kampány, durvábbá váltak a tárgyalások a válási megállapodás esetleges módosításáról a még regnáló londoni vezetés és az EU illetékesei között. Boris Johnson, az esélyes kormányfőjelölt szerint ha ő lesz a főnök, akkor megmarad a káposzta és jól lakik a kecske is.

A brexittel kapcsolatos tárgyalások mocskosabbá váltak az elmúlt napokban - idézett brüsszeli forrásokat a Bloomberg, miközben az EU-ban arra készülnek, hogy Boris Johnson volt külügyminiszter nyeri a brit kormánypárt pártelnökválasztási kampányát, s ezzel ő lesz az új miniszterelnök. A felek a Theresa May kormánya és az unió között 2018 novemberében tető alá hozott válási megállapodás esetleges módosításáról egyeztetnek - ezt a megállapodás háromszor utasította el a londoni parlament.

A brüsszeli tárgyalók úgy érezték, hogy a július második hetében tartott tárgyalási fordulón a britek megpróbálták rájuk erőszakolni az akaratukat annak érdekében, hogy adjanak engedményeket bő fél éve kialkudott egyezségből. Az EU-s tárgyalók mérlegelik ugyan ezt a lehetőséget, hogy segítsenek az új londoni vezetésnek valahogy lenyomni a parlament torkán a válási megállapodást, s ezzel elkerüljék az egyezség nélküli szakítás (kemény brexit) durva gazdasági következményeit, Stephen Barclay brit és Michel Barnier EU-s főtárgyaló egyeztetései azonban az uniós álláspont megkeményedéséhez vezethetnek.

Johnson árnyéka

Johnson brexittaktikája - annak alapján, amennyi erről eddig kiderült - abból áll, hogy ráijeszt az EU-ra a kemény brexit lehetőségének lebegtetésével. Azt sejteti, hogy kész október végén, a kilépési határidő lejártakor kivinni az Egyesült Királyságot az EU-ból, ha nem kap engedményeket elődje, Theresa May egyezségének abból a részéből, amely az ír-észak-ír határ átjárhatósága érdekében átmenetileg bent tartaná Észak-Írországot az uniós egységes piacon, miközben az ország maradéka csak a vámunió része maradna.

Eközben a szigetország európai barátainak azt sugallja, hogy nem akar kemény brexitet, csak tárgyalási taktika a részéről, hogy ezzel fenyegetőzik. Brüsszelben viszont megbízhatatlan populistának tartják, aki kétszeresen felelős a brexitért. Egyrészt az 1990-es években brüsszeli sajtótudósítóként cikkeivel ásta alá a brit olvasók EU-ba vetett bizalmát, másrészt a 2016-os függetlenségi népszavazáson a brexit arcaként adta el a népnek, hogy a kilépés jó dolog.

Egyszerű kampány

A pártelnök-miniszterelnök megválasztását előkészítő tory pártszavazási kampányon Johnson egyszerű üzenettel házal a Konzervatív Párt szavazásra jogosult tagjainál: ha ő lesz a kormányfő, akkor olyan brexitet ad a briteknek, amelyen a kecske is jól lakik és a káposzta is megmarad - elemzi a politikus taktikáját Gideon Rachman, a Financial Times (FT) publicistája. Heteken belül jobb megállapodást hoz össze az EU-val, mint elődje, de ha ez nem is sikerül, és jön a kemény brexit, az nem is lesz igazán kemény.

Ez a szakértők vitatják: Greg Clark, gazdasági miniszter például több ezer munkahely elvesztéséről és bizonyos ágazatok - az élelmiszeripar és az autógyártás - megrendüléséről beszél a durva szakítás esetére. Ivan Rogers, a szigetország volt EU-nagykövete úgy véli, hogy több generáció óta nem tapasztalt nagyságú és hosszúságú zűrzavart hozna a kemény brexit.

Egység vagy megosztottság?

Johnson legyint ezekre a figyelmeztetésekre, amelyek szerinte puszta riogatások. Arra is van válasza, ha mégis bekövetkezne a baj: szerinte a britek készek vállalni az uniós kilépés árát, úgy néznének szembe a bajjal, ahogy a második világháborúban tették. Az FT publicistája azonban felhívja a figyelmet arra, hogy akkor lényegében egységes volt a nemzet, látva, hogy a létét fenyegető, kíméletlen ellenség rontott rá, míg most fele-fele arányban megosztott a brexittel kapcsolatban.

Ezért a kemény brexit durva következményeit a hard core brexitereken kívül vélhetően mások nem tartanák elfogadható áldozatnak. Legalább annyian okolnák érte Johnson miniszterelnököt, mint az EU-t. A kecske is jóllakik és a káposzta is megmarad mondás helyett egy Marie Antoniette francia királynénak tulajdonított kijelentés jutna eszükbe, nevezetesen "Ha nincs kenyere a népnek, egyen kalácsot!" Ezt akkor monda, amikor a nép éhezett, miközben ő nem tudott lemondani pazarló életmódjáról. Később nagyon durván megfosztották hatalmától. Johnson is kifoghat lemondását követelő tömegtüntetéseket - véli az FT publicistája.