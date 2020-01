Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Erőszakhoz vezet Trump "fake békéje"

Ezzel a választási évre időzített színjátékkal csak azt fogják elérni, hogy felizzítják az izraeli-palesztin ellenségeskedést Ciszjordániában. Így jellemezte a Donald Trump amerikai elnök és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök által aláírt „béketervet” egy az USA-ban élő tudományos kutató, a közel-keleti térség szakértője.

Donald Trump amerikai elnök izraeli béketerve valójában antibéketerv és nem fog megnyugvást hozni Izrael és a palesztinok viszályában - állítja Hussein Ibish, a washingtoni Arab Gulf States Institute vezető tudományos kutatója a Bloombergen megjelent írásában. A washingtoni vezetés ezzel a kezdeményezéssel valójában a legnagyobb csapást méri a békéhez fűződő reményekre az 1993-ban aláírt oslói szerződés óta, amelyben a néhai Palesztinai Felszabadítási Szervezet (PSZF) elismerte Izrael államot, cserébe Tel Aviv elismerte a PFSZ-t a palesztinok jogos képviselőjének. A szakértő szerint a Trump-féle javaslatnak fatális következményei lehetnek.

Álállam

Trump Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, és Beni Ganccal, az izraeli ellenzék vezérével az oldalán állítólag egy kétállami megoldást javasolt, ám valójában egy egyállamit terjesztett elő. A terv szerint az egyik oldalon állna Izrael, amely bizonyos tartományaiban korlátozott jogokat adna a palesztinoknak, a másikon a palesztin "állam", amely valójában nem nevezhető államnak.

Ezt az entitást teljes egészében Izrael által annektált területek vennék körül, fegyvertelen lenne, megtiltanák neki, hogy önállóan megállapodásokat kössön vagy csatlakozzon nemzetközi intézményekhez, nem ellenőrizné a légterét, a tengerpartját és az általa használt távközlési frekvenciatartományt. Emellett számos további korlátozás sújtaná, az izraeli kormány még azt is megvétózhatná, hogy kik azok a palesztin menekültek, akik betehetnék a lábukat ebbe a palesztin "államba".

Ami malac az a malac

Trump tervének szerzői azzal ködösítik el a nagy átverést, hogy arról értekeznek: az állami szuverenitás hosszú időn át formálódott, és ma sem egyértelmű fogalom. Netanjanu pontosabban fogalmaz, amikor az "állam-mínusz" koncepciójáról beszél a palesztinokkal kapcsolatban. A Bloomberg cikkírója szerint a nyilvánvaló történelmi párhuzamot Dél-Afrika fajüldöző korszakának Bantusztán "álállamai" kínálják, amelyek papíron független afrikai országok voltak Dél-Afrika és az általa megszállva tartott Namíbia területén, ám valójában politikai és jogi fikciókként léteztek a fehér uralom alatt.

Ki lehet rúzsozni egy malac orrát, aztán cicababának lehet szólítani, ám ettől ő még csak egy malac marad. Ez különösen igaz arra, hogy a Trump-féle "béketerv" azt állítja: a palesztinok fővárosukként élhetnének Jeruzsálemben. Valójában a javaslat szerint Jeruzsálem határában néhány olyan falut, amelyet a palesztinok sohasem tekintettek a város részének, elkeresztelnének Jeruzsálemnek. Ez lenne az ő "fővárosuk".

A végeredmény: a Trump-féle terv szerint az izraeliek mindent megkapnának, amit akarnak - kivéve néhány szélsőségest, akik minden palesztin terület teljes annektálását akarják, azaz nem érik be azzal, hogy Izrael de facto ellenőrzése alatt tartja azokat. A palesztinok hoppon maradnának, amit jól jelez, hogy a Trump-Netanjahu-Ganc kézfogáson egyetlen képviselőjük sem volt jelen.

Belpolitika

A Bloomberg szakszerzője szerint a "béketerv" valójában tisztán belpolitikáról szólt mindkét oldalon. Trump ellen kongresszusi alkotmányos felelősségre vonási eljárás (impeachment) folyik, Netanjahu ellen korrupciós vádakkal van folyamatban eljárás (indictment), amit béketeremtésről szóló a színjátékkal elfedhetnek.

Az előbbi a béketeremtő államférfi szerepében tetszeleghet, az utóbbi abban a politikuséban, akik végre-valahára megszerezi a megszállt területek az izraeli népnek. Miközben győzelmi táncukat lejtik, Gancot is kirakták a kirakatba, mint akinek van némi esélye arra, hogy megnyerje a következő parlamenti választásokat Izraelben - fogalmaz smirglisen a Bloomberg cikkírója.

Hamis terv - valós kár

Bár a terv velejéig hamis, a kár, amit okoz nagyon is valós és igen súlyos lesz. Még akkor is, ha az elképzelésből semmi sem valósul meg. Trump lélegzetelállító rombolást hajt végre: az oslói egyezményben foglalt alapelveket, amelyekre egy izraeli-palesztin békefolyamat egyáltalán alapulhatott, egyetlen mozdulattal érvénytelenítette az USA nevében. Az izraeli jobboldal soha nem fogadta el az oslói egyezményt, és immáron a Trumpot támogató amerikai jobboldal is elutasítja azt.

A végeredmény adódik. A felek ereje látványosan kiegyensúlyozatlan, így gyakorlatilag biztosra vehető, hogy Izrael egy napon meg fogja próbálni erővel és parancsszóval rákényszeríteni a palesztinokat arra, amibe önként soha nem mennének bele - írja a szakszerző vélhetően arra célozva, hogy érjék be azzal, hogy Izrael államban éljenek egyfajta nemzeti kisebbségként.

Már tüntetések indultak a palesztin területeken Trump javaslatára. A történelmi tapasztalatok alapján csak idő kérdése, hogy a konfliktus erőszakossá váljon.