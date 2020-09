Erre senki sem számított: nem azzal a hatással jár a járvány, amit vártak

A koronavírus-járvány óriási munkanélküliséget okozott a vendéglátásban, és a szakértők arra számítottak, hogy ha enyhülnek a karanténszabályok, akkor a kirúgott dolgozók visszatérnek korábbi munkahelyükre vagy más vendéglőkbe. Legnagyobb meglepetésükre nem így történt.

Még a munkanélküliség 80 éve nem látott megugrása sem segített a gyorséttermek munkaerőgondjain - derült ki a Bloomberg helyzetjelentéséből. A magyarázat vélhetően abban keresendő, hogy az új munkanélküliek más iparágakból kerülnek ki, mint a korábbi nagy gazdasági válságok idején. Mivel a szolgáltatási ágazatból válnak sokan munkanélkülivé, még magasabb fizetésért sem szívesen mennek el robotolni a gyorséttermek forró, olajszagú konyháiba.

A másik fontos szempont, hogy a legnagyobb merítési bázis, a tinédzserek távol maradhatnak pusztán azért, mert erre kérik őket az idősebbek: szüleik és nagyszüleik. A kérést az egészségügyi kockázattal indokolhatják: ha a gyerek vagy unoka nem dolgozik egy sok ember által látogatott helyen, akkor kisebb a valószínűsége, hogy hazaviszi a koronavírust. A végeredmény: az amerikai éttermek arról számolnak be, hogy többet adnának új dolgozóiknak, mégsem sikerül betölteniük az üres állásokat.

Drámai változás

Ez a legdrámaibb változás, ami az élelmiszer-szolgáltatásban az elmúlt évtizedekben történt - állapította meg Aaron Allen, a vendéglátási ágazatban tanácsadással foglalkozó Aaron Allen & Associates vezető stratégiája. Ez az első eset, hogy azok az emberek, akik elhagyták az ágazatot, úgy döntenek, hogy nem térnek vissza. Az élelmiszer-szolgáltatási ágazatban az USA-ban 6,1 millió állás veszett el márciusban és áprilisban, ám július közepéig, bőven a karantén megszüntetése után, az újrainduló ágazatban csak nagyjából ezek felét töltötték be újra - derült ki a Bureau of Labor Statistics adatiból.

Miközben számos hagyományos vendéglő továbbra is a kereslet hiányával küzd, mivel a vendégek vonakodnak visszatérni az egészségügyi kockázat miatt, a gyorséttermek nem állnak ilyen rosszul. Főként azok állják viszonylag jól sarat, amelyek házhoz szállítást is kínálnak, illetve az autóban ülő vendégeket is kiszolgálják. A kifezezetten házhoz szállításban utazó cégek, mint a Papa John's vagy a Domino's Pizza, jól jártak a koronavírus-járvánnyal.

Már a McDonald's sem

A karantén végét követően, júniusban a McDonald's Corp. azt tervezte, hogy nem kevesebb, mint 260 ezer embert vesz fel a nyáron. Létszáma bővítésével számolt még számos további gyorsétteremlánc is, ám a jelentkezők hiánya megnehezítette a dolgukat. Michael Lippert, a GPS Hospitality LLC elnöke, arról számolt be, hogy több intézkedést is hozniuk kellett a nehéz helyzetben abban az 500 Burger King-étteremben, amelyet üzemeltetnek. Növelték a béreket és a túlmunkát és a napokban állásbörzét szerveztek, hogy felvegyenek háromezer embert.

Az üzleti környezet várhatóan nem fog változni a következő időszakban, és ha feltételezzük, hogy igen, akkor kérdés, milyen irányba. A cégvezető arra számít, hogy a munkaerőpiac feszes marad a következő hónapokban. Miközben a gyorséttermeket mindig nehéz volt teljes létszámon üzemeltetni, az elmúlt időszakban ez különösen nehézzé vált - magyarázza Greg Flynn egy Taco Bell-éttermeket működtető vállalat vezetője. A Wendy's arra számít, hogy éves összehasonlításban idén négy százalékkal kell többet fizetnie alkalmazottainak.