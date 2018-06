Észak-Korea-csúcs: ezt mondta Trump a "nagyon átfogó" megállapodásról

"Intenzív órákat" töltött Donald Trump amerikai elnök Kim Dzsongun észak-koreai vezetővel és a zárónyilatkozat is "nagyon átfogó" - derült ki Trump találkozót követő sajtótájékoztatóján. A dokumentum részleteiről a tárgyalások a jövő héten kezdődnek.

Kedden történelmi jelentőségű csúcstalálkozót tartott Donald Trump és Kim Dzsongun. A két vezető között született megállapodás aláírását követő közös sajtótájékoztatón elhangzott a helyi tudósítások szerint, hogy az Egyesült Államok kész új alapokra helyezni kapcsolatát Észak-Koreával.

Az esemény után Donald Trump Kim Dzsongun nélkül is tartott egy sajtótájékoztatót, melyen egybek mellett kiderült, hogy az észak-koreai vezető beleegyezett egy nagyobb rakétakísérleti telep lerombolásába - ez utóbbi nem szerepel a sajtó álal is megismert dokumentumban, amit Trump azzal indokolt a hvg.hu szerint, hogy azután egyeztek meg róla, miután a dokumentumot már aláírták. Trump elmondása szerint Észak-Korea atommentesítése nagyon hamar megkezdődik, ugyanakkor azt is hangsúlyozta, nem tudni, hogy fog ez lezajlani, de úgy vélte, sikerülni fog. Az amerikai elnök azt is elképzelhetőnek tartotta, hogy szükség lesz újabb csúcstalálkozóra Kim Dzsongunnal.

Az atommentesítés költségeit illetően elmondta: Amerika nem fog belefizetni az atommentesítés költségeibe, de utalt arra, hogy Japán vagy Dél-Korea segíthetne az anyagiakban Phenjannak.

Trump arról is beszámolt, hogy véget vetnek az amerikai-dél-koreai hadgyakorlatoknak, amelyek Észak-Korea szempontjából nagyon provokatívnak volt tekinthető. Sőt, az amerikai elnök szerint idővel még az is elképzelhetőnek, hogy csökkentsék a Dél-Koreában állomásozó amerikai katonák számát, de "ez egyelőre még nem része az egyenletnek".

Az Észak-Korea elleni büntetőszankciókat egyelőre nem függesztik fel. Ez akkor történik majd meg, "ha megbizonyosodtunk arról, hogy az atom már nem tényező" - idézi az elnököt a hvg.hu

Az amerikai elnök szerint a találkozón szóba került az emberi jogok kérdései, ám az atommentesítéshez képest röviden szerepelt csak ez a téma a napirenden. Erről azonban még tárgyalni fog Trump Kim Dzsongunnal.

Nem sokkal korábban, az ABC hírtelevíziónak adott exkluzív interjúban Trump elismerte, hogy nem most beszélt először Kimmel, telefonon már beszéltek egymással. Ezt az amerikai kormányzat eddig nem árulta el. Trump nem zárta ki, hogy diplomáciai kapcsolatot létesít a két ország. Hozzátette, Kim Dzsongun beleegyezett a koreai háború idején elesett amerikai katonák maradványaival kapcsolatos kérdés rendezésébe is.

Képünk forrása: AFP Photo/Saul LOEB

