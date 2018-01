Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Észak-Korea hadüzenetként értelmezné az olajembargót

Észak-Korea hadüzenetként tekint majd arra, ha teljes olajembargót vezetnek be ellene - jelentette ki Alekszandr Macegora, Oroszország phenjani nagykövete a RIA Novosztyi hírügynökség által szerdán közölt interjújában.

Macegora emlékeztetett arra, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) legutóbbi határozata értelmében Kína vezetéken mintegy 540 ezer tonna nyersolajat szállíthat Észak-Koreának, amely további 60 ezer tonna olajterméket szerezhet be külföldről - szemlézte a cikket az MTI.

"Hatvanezer tonna olajtermék egy 25 millió lakosú ország számára csak egy csepp, amelyet nem szabad tovább csökkenteni" - mondta Macegora, rámutatva, hogy az országban már most is komoly, egyebek között humanitárius természetű problémákhoz vezető üzemanyaghiány van.

Az olajszállítás teljes leállítása egyet jelentene a blokáddal, amit Phenjan, ahogy azt többször is közölte, hadüzenetként értelmezne, annak minden velejárójával egyetemben.

Macegora alaptalannak nevezte az amerikai vádat, miszerint Oroszország megsérti a BT vonatkozó határozatait azzal, hogy rendelkezésre bocsátja kikötőit az észak-koreai szénexport számára. A Phenjannal szemben egyoldalúan bevezetett amerikai szankciók olyan feszült helyzetet teremtettek, hogy aligha kockáztatná meg bárki is, hogy illegális üzleti kapcsolatba lépjen Észak-Koreával. Emellett Oroszországnak, amely maga is szénexportőr, nem is érné meg, hogy a konkurensét támogassa.

A nagykövet felhívta a figyelmet arra, hogy Vlagyimir Putyin elnök elrendelte az Észak-Koreával folytatott kereskedelem szigorú ellenőrzését, amely szerinte kizárja a szankciók megszegését. Macegora elmondta, hogy Washington többször is adott át adatokat Moszkvának orosz kikötőkben megforduló hajókról, ám azok - mint mondta - vagy nem is fordultak meg az említett helyeken, vagy az általuk szállított rakománynak nem volt köze Észak-Koreához.

Macegora szerint az amerikaiak a szankciókkal ki akarják véreztetni Észak-Koreát.

Az orosz nagykövet a RIA Novosztyinak elmondta: nincs tudomása arról, hogy Ukrajna bármikor is támogatta volna az észak-koreai rakétahajtóművek kidolgozását. A misszióvezető rámutatott, szakértők szerint rakétáinak legújabb változatait Phenjan önerőből fejlesztette ki.

A diplomata kifejezte reményét, hogy Észak-Korea az idén nem végez újabb rakétakísérleteket. Ezt azzal a megfigyelésével támasztotta alá, hogy Kim a kísérleteket személyesen szokta bejelenteni. Emlékeztetett: amíg a kommunista állam vezetője a tavalyi újévi beszédében világosan kijelentette, hogy Észak-Korea befejezi az interkontinentális rakéta kipróbálásának előkészületeit, addig az idei üdvözletében ilyesmiről nem tett említést.

A nagykövet beszámolója szerint nem történtek előkészületek arra, hogy Kim Dzsong Un a szovjet-észak-koreai diplomáciai kapcsolatok felvételének idén esedékes 70. évfordulója alkalmából Moszkvába látogasson - írta az MTI.