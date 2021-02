Járvány: már pislákol a fény az alagút végén

Európa még mindig a koronavírus-járvány szorításában van, de ha minden jól megy, akkor a gazdaság már nyáron erőre kaphat és a teljesítmény akár a 2020-as őszi előrejelzéshez képest hamarabb is visszatérhet a válság előtti szintre. Egyelőre minden a járványintézkedések lazításától függ - derül ki az Európai Bizottság (EB) téli gazdasági előrejelzéséből.

Bár Európa még mindig a koronavírus-járvány szorításában van, de védőoltások beadása óvatos optimizmusra ad okot az Európai Bizottság szerint, miután a testület azzal számol, hogy a jávány megfékezésére hozott intézkedések enyhülésével a gazdasági növekedés is helyreáll.

Ennek megfelelően az euróövezet gazdasága 2021-ben és 2022-ben is 3,8 százalékkal bővülhet a 2020-as 6,8 százalékos zuhanást követően, mít az EU gazdasága 3,7, illetve 3,9 százalékkal növekedhet 2021, illetve 2022-ben a tavalyi 6,3 százalékos zsugorodás után - derül ki az Európai Bizottság téli gazdasági előrejelzéséből, amelyeket Paolo Gentiloni gazdaságpolitikai biztos ismertetett.

A fény az alagút végén

Rossz hír, hogy a pandémia második hulláma, illetve az emiatt bevezetett korlátozások miatt az EU gazdasága a 2020 harmadik negyedéves erőteljes növedekedést követően a negyedik negyedévben ismét visszaesett, és mivel ezek a szigorítások még mindig érvényben vannak, mind az EU, mind az euróövezet gazdasága 2021 első negyedévében még zsugorodni fog.

A jó hír azonban, hogy a jelenlegi várakozások szerint az euróövezeti és az uniós gazdaságok a tavaly őszi előrejelzéshez képest hamarabb érhetik el a válság előtti szintet a 2021 második felére és a 2022-re prognosztizált, vártnál erősteljesebb növekedési lendület miatt - olvasható az EB elemzésében.

Gentiloni szerint a növekedés tavassza indulhat újra, nagyobb lendületet pedig nyáron várnak az elemzők. A helyreállást a Bizottság szerint a világgazdasági kilátások javulása is támogatni fogja. Arra azonban a Bizottság felhívja a figyelmet, hogy mivel a járvány nem azonos mértékben befolyásolja egyes tagállamok gazdaságát, ezért a helyreállás üteme is jeletősen eltérő lesz egyes tagállamokban.

Az erre az évre vonatkozó euróövezeti és uniós inflációra vonatkozó előrejelzés az őszihez képest kismértékű emelkedést mutat, de összességében várhatóan visszafogott marad. Ennek megfelelően az Európai Bizottság az euróövezetben a tavalyi 0,3 százalékos pénzromlás után indén 1,4, jövőre 1,3 százalékos ütemet vár.

Egy kicsit jobb a helyzet

Az előrejelzést övező kockázatok az őszhöz képest kiegyensúlyozottabbak, de továbbra is magasak - mutatott rá Gentiloni, aki szerint ezek a kockázatok főként a világjárvány alakulásához és az oltási programok sikeréhez kapcsolódnak.

A Bizottság szerint a pozitív kockázatok abból adódnak, hogy az oltási folyamat előrehaladásával esetleg a vártnál hamarabb lehet enyhíteni a járvány megfékezésére irányuló intézkedéseket, így a gazdsági fellendülés is hamarabb megkezdődhetne. Emellett az is felfelé mutató kockázatot jelent, hogy a jelen prognózis nem veszi figyelembe a Next Generation EU (az uniós helyreállítási eszköz) és annak központi elemeként a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) finanszírozási előirányzatait, ami szintén támogathatja a gazdasági fellendülést.

Ezzel szemben negatív kockázatot jelöl például az az eshetőség, ha a világjárvány tartósabb vagy rövid távon súlyosabb lefolyású lesz, mint azt az előrejelzés feltételezi, de az oltási programok végrehajtása is késedelmet szenvedhet. Ez késleltetheti a járványügyi korlátozások lazítását, ami a várt helyreállás kezdetét és lendületét is negatív irányban befolyásolhatja.

Emellett fennáll annak a kockázata is, hogy a válság a vártnál nagyobb károkat okoz az EU gazdasági és társadalmi szerkezetében, például egy esetleges csőd- és elbocsátási hullám miatt. Ez a pénzügyi szektort is hátrányosan érintené, növelné a tartós munkanélküliséget, és fokozná az egyenlőtlenségeket.

A Magyarországról szóló elemzést itt találja.