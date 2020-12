EU-s vétó: megvan a megállapodás a lengyel miniszterelnök-helyettes szerint

A lengyel miniszterelnök-helyettes, Jaroslaw Gowin a Bloomberg szerint bejelentette, megállapodtak Németországgal az uniós költségvetés és helyreállítási alap ügyében. A hírt egyelőre sem a német, sem a lengyel, sem a magyar kormány feje nem erősítette meg.

A hírügynökség szerint Gowin közölte Varsóban riporterekkel azt is, hogy a megállapodást most a többi uniós állam- illetve kormányfőinek mutatják be és azt péntekre véglegesíthetik.

A Bloomberg szerint a hírt sem Németország, sem Lengyelország, sem Magyarország top illetékese sem erősítette meg. A hírügynökség megjegyzi, hogy Gowin egyike azoknak, akik a leginkább szorgalmaznák a vétótól való elállást.

A hírre a zloty szeptember óta nem látott szintre erősödött, a forint szintén feljebb kúszott az euróval szemben - írja a Bloomberg.

