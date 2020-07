Európa padlóra kerül és csak lassan tápászkodik fel

A legfrissebb gazdasági adatok azt mutatják, hogy plafonnak ütközött a koronavírus-járvány tavaszi enyhülése után megindult gazdasági fellendülés, azaz elmarad a sokak által remélt V alakul visszapattanás. Van néhány jó jel, de több a rossz.

Az európai gazdaság egyes ágai, amelyeket a legjobban sújtott a koronaválság, a kilábalás jeleit mutatják, más területeken azt látjuk, hogy a gazdasági szereplők aktivitása gyorsan elért egy tetőpontot, ami jóval elmarad a krízis előtti szinttől. Ez arra utal, hogy a gazdasági csapás hatásai tovább tartanak majd, mint amit sok közgazdász remélt - írja a Financial Times (FT). Az utazási és idegenforgalmi ágazat, amely igen fontos a dél-európai országoknak, nagyon mélyről indult, ám a májusi és júniusi emelkedés a nyár közepére elvesztette lendületét.

Az FT szakírói nem a hivatalos statisztikai adatokból dolgozva állapították meg ezt, mert azok még nem készültek el, hanem például az utazási és turisztikai foglalások alakulását követő adatokból. Ezek frissebbek a hivatalos információknál, ám valós tapasztalatokon nyugszanak, így képet adhatnak a gazdasági folyamatokról. Ezek alapján tehát azt látni, hogy júliusra elérte a csúcsát a megindult fellendülés és nem nagyon látszik innen elmozdulni, azaz a sokak által remélt V alakú folyamat helyett egy Nike-logóhoz vagy fapipához hasonló folyamat látszik kialakulni.

Figyelmeztetések

Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke a napokban arra figyelmeztetett, hogy az európai jegybank számításai szerint ellenszélbe érkezett a gazdaság. A bizonytalanság kivételesen nagy, ami nyomást gyakorol a fogyasztói költekezésre és a befektetési hajlandóságra is. Carsten Brzeski, az ING elemzője úgy látja, hogy azokban az országokban, amelyek először kezdték enyhíteni a korlátozásokat, a megindult fellendülés kezd ellaposodni.

Chris Hare, a HSBC közgazdásza attól tart, hogy a fogyasztás fellendülése gyorsan kifullad, párhuzamosan azzal, hogy a kormányok munkaerő-piaci támogatásai a következő hónapokban kifutnak. Másrészt lát biztató fejleményeket is: a fogyasztók, mintha átlépnék bizonyos keresletei korlátaikat, azaz olyan vásárlásokat is lebonyolítanak, amelyeket elhalaszthattak volna. Barbara Teixeira Araujo, a Moody"s hitelminősítő elemzője szerint azonban ez nem fog tendenciává válni és az export gyengesége fékezni fogja a gazdaságot olyan országokban, mint Németország, amelyek erősen kivitelorientáltak.

Kikapcsolódás és utazás

A kikapcsolódást kiszolgáló ipar egyes ágazatai jó jeleket adnak. Például a vendéglői fogyasztás Németországban és Írországban visszatért a tavalyi szintjére - derül ki az Open Table adataiból. Más országokból nincs hasonló információ, ám a franciaországi bankkártyás fizetések szintén azt mutatják, hogy az emberek annyi pénzt költöttek el június végén bárokban és éttermekben, mint egy évvel korábban.

A kiskereskedelmi és rekreációs forgalom normalizálódni látszik Dániában és Németországban. Franciaországban, Olaszországban és Spanyolországban a belföldi idegenforgalom júliusban is nőtt. Ugyanakkor a mozik forgalma nagyon alacsony maradt, kivéve néhány országot, amelyekben a jegyeladások arra utalnak, hogy mozibizniszben is megindult a kilábalás.

Magyarország helyzete sem jobb Akár 9,9 százalékos is lehetett a második negyedévben a magyar gazdaság visszaesése Varga Mihály pénzügyminiszter szerint 2020 júniusában a magyarországi szálláshelyeken közel 500 ezer vendég 1,3 millió vendégéjszakát töltött el. A nemzetközi utazási korlátozások miatt a belföldi forgalom volt meghatározó, a vendégek 89 százaléka belföldi volt - derül ki a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (NTAK) adataiból. Vagyis az látszik, hogy a rekreációs szektor nálunk is visszaesésben van, de már normalizálódott az előző hónapokhoz képest. A koronavírus-járvány miatti leállások nyomán áprilisban 36,8 százalékkal csökkent az ipari termelés év/év alapon.

Spanyolországban, Portugáliában, Olaszországban és Görögországban a külföldi idegenforgalom a határkorlátozások feloldása után újraindult, de messze a koronaválság előtti színt alatt maradt. A légi forgalom is feltámadt - derül ki a FlightAware adataiból -, ám jóval kisebb, mint a válás előtt volt, főleg Ázsiában és Észak-Amerikában. A hotelek foglaltsága is javult az STR tanácsadó cég szerint és vannak jelei az európai kontinensen belüli idegenforgalom feltámadásának is.

Munkaerő

A korlátozások utáni fellendülés az ipari termelésben lemaradt más szektorok mögött, mert a bizonytalanság nyomást gyakorol a keresletre. A munkahelyi bejáró forgalom viszonylag gyorsan nekilendült a lazítások nyomán, ám azóta sok országban a korában megszokott normális szint alatt stabilizálódott. A német teherautó-foglalások is a megszokott szint alatt stabilizálódtak júliusban. A konténerszállítások viszont - főként Észak-Európában - pozitív változásokat mutatnak.

Az állásajánlatok számának csökkenése ugyan megállt, ám nem sok jele van a javulásnak az európai munkaerőpiacon - legalábbis az Indeed internetes álláskereső portál adatai szerint. Más szóval nem nőtt jelentősen az állásajánlatok száma: a legkevésbé Németországban rossz a helyzet, a legnagyobb bajban a britek vannak.