Exponenciálisan gyorsul a koronavírus-járvány terjedése

A világjárvány egyre gyorsabban fertőz meg 100 ezer embert a WHO szerint, ami a járvány gyorsulását jelzi. Közben Kínában már rengeteget javult a helyzet, Olaszországban pedig megcsillant az első igazi reménysugár.

Közel két hete jelentette be a WHO, hogy a koronavírus hivatalosan is pandémiának, azaz világjárványnak tekinthető. Tedrosz Adamon Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója most hétfőn már arról beszélt, hogy a pandémia ráadásul most kezd el igazán felgyorsulni - írja az Index.

A pandémia felgyorsult. Az első 100 ezer esetig 67 nap telt el, a következő 100 ezerig már csak 11 nap. A harmadik 100 ezer új fertőzött elérése mindössze 4 napba telt a vírusnak - idézik Gebrejeszusz okfejtését.

Közben jó hír, hogy Kínában egyre jobban lecseng a járvány. Sőt, a legfrissebb adatok szerint Olaszországban is túl lehetnek a nehezén: második napja csökken az új fertőzöttek és a halálos áldozatok száma.

Hétfő estig globálisan már 372 147 koronavírus-fertőzést regisztráltak. A világban már 16 310 ember halálát okozta a járvány.