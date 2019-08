Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ez a hiba nagyon sokba kerülhet az autósoknak

Lengyelországban megfordult az ittas vezetés korábbi csökkenő tendenciája. Úgy látszik, egyes autósok elfelejtették, mekkora összegeket fizethetnek kártérítésként, ha részegen balesetet okoznak.

Lengyelországban 2018-ban alkohol hatása alatt 2100 balesetet okoztak a felelőtlen autósok, ami az összes közúti baleset hét százaléka. Ezek a balesetek 266 ember halálát okozták, ami kilenc százaléka az utakon balesetben elhunytaknak - derül ki a Rzeczpospolita összefoglalójából.

Számos adat arra mutat, hogy a 2019-es statisztikák még rosszabbak lesznek a tavalyinál. Beszédes például, hogy az év eddig eltelt részében a rendőrség 60 ezer járművezetőnél állapította meg, hogy ittasan ült a volán mögé. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt évek csökkenő adatai után idén várhatóan nőni fog az ilyen esetek száma.

Azok az autóvezetők, akik nem teljesen józanul ülnek a volán mögé számíthatnak rá, hogy borsos kártérítést kell fizetniük a balesetet szenvedett személy sérülései és a tulajdonában esett kár miatt, függetlenül attól, hogy volt-e casco biztosításuk vagy sem. A biztosítók adatai szerint korábban évente nagyjából három és fél ezer embernek kellett kártérítést fizetnie ilyen címen.

Az átlagos kártérítési összeg 7500-10000 zloty (550-730 ezer forint), de volt már 650 ezer zlotys (47,4 millió forint) számla is. Hírhedtté vált az a vezető, aki jó pár embert elütött részegen, s egyikük bele is halt a sérüléseibe. A biztosító több mint ötmillió zlotyt (364 millió forint) fizetett a károsultaknak és családtagjaiknak, de utóbb az elkövetőnek is fizetnie kellett a biztosítónak.