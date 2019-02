Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ez a játék már az uniós vezetőket is megrémíti

Az Európai Unió vezető köreit megrémíti a brit miniszterelnök brexithazárdjátékának legújabb fordulata. Theresa May az utolsó pillanatra halasztaná a szavazást kormánya és az EU kilépési megállapodásáról. Eközben több fronton támadják.

Theresa May brit miniszterelnök emelte a tétet a brexit lebonyolításával kapcsolatban játszott hazárdjátékában - értékeli May legújabb döntését a Bloomberg. A kormányfő március 12-ét jelölte meg új dátumként (ehhez képest már csak 17 nap lesz hátra a kilépés március 29-ei időpontjáig), amikor a parlament még egyszer szavazhat a kormány és az EU válási megállapodásáról. Ezt január közepén kétharmados többséggel elutasítottak a képviselők, mert úgy vélik, hogy annak alapján de facto uniós tag maradna a szigetország, mert meghatározatlan ideig az EU-s vámunióban maradhatna. May azt ígéri változni fog az terv az unióval azóta folytatott tárgyalásai nyomán.

Ezt az ígéretet azonban nehéz lesz betartani, ugyanis az EU vezetői újra és újra világossá teszik, hogy az egyezséget véglegesnek tekintik. Az új dátumot azonban nem véletlenszerűen választották. Ha a javaslat újra elbukik, akkor másnap, azaz március 13-án életbe léphet az a parlamenti döntés, amely arra kötelezné a kormányt, hogy ha brexitmegállapodása nem megy át a törvényhozáson, akkor halassza el a kilépést. Ezt a törvényt persze még el kellene fogadnia a parlamentnek, ám erre február 27-én lehetősége lesz, és szakértők szerint May újabb halogatása úgy felpaprikázhatta ellenfeleit, hogy rábólintanak a javaslatra.

A miniszterelnök azonban a március 12-ére kiírt szavazással abban bízhat, március 13-ára eldől a szigetország uniós kilépése. Arra játszik ugyanis, hogy a brexiter konzervatív képviselők, akik jelenleg élesen elutasítják a kormány válási megállapodását, inkább megszavazzák azt, csak hogy elkerüljék a kilépés elhalasztását. Magyarán úgy gondolják: előbb mindenképpen lépjen ki az Egyesült Királyság az EU-ból, akár egy rossz megállapodással is, aztán majd elintézik, hogy a függetlenség valódi legyen.

Erősödhet a font

A törvényhozás tehát szerdán szavazhat az Yvette Cooper munkáspárti képviselő nevéről Cooper-tervnek nevezett törvényről. Ha ez átmegy az nagy blamázs lesz a kormánynak és a kormányfőnek, de a font jelentős erősödését hozhatja, ugyanis alapvető célja, hogy elkerülje a szigetország válási megállapodás nélküli kiszakadását az EU-ból március 29-én. A kormány számos minisztere és a parlamenti képviselők többsége is horrornak tartja ezt a lehetőséget, ám May nem hajlandó önként vállalni, hogy mindenképp elkerüli a durva szakítást, mert úgy gondolja, hogy ezt a lehetőséget az EU-s tagállamok is el akarják kerülni, oly annyira, hogy ennek érdekében hajlandóak felpuhítani a kormány és az EU brexitmegállapodását.

Az uniós vezetők, akiket megrémít, hogy a brit miniszterelnök hazárdjáték tétjévé tette országa jövőjét, másként próbálnak segíteni Theresa Maynek. Brüsszelben is úgy gondolják, hogy a brexiter képviselőkön múlhat a patthelyzet feloldása, ezért szakértők szerint szándékosan szivárogtatták ki a hét végén azt a hírt, miszerint fontolgatják a brexit határidejének 21 hónapos elhalasztását.

Úgy gondolkodnak, hogy azoknak a brit politikusoknak, akik mindenáron kívül akarják látni országukat az EU-n, a tagság fenntartása maga a borzalom, s ezért inkább a március 12-ei voksoláson megszavazzák a kormány és az EU válási megállapodását. Anna ellenére megteszik ezt, hogy annak tartalma lényegében nem fog változni a januárban általuk is leszavazott szerződéshez képest.

Tusk bekeményített

Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke (képünkön) még egy rossz hírt közölt May-el: nem fogja összehívni az uniós állam- és kormányfőket tömörítő testületet rendkívüli csúcsértekezletét a brexitszerződéssel kapcsolatos esetleges változtatások megtárgyalására. Magyarán a március 21-én kezdődő rendes csúcs előtt előtt nem lesz újabb forduló. Csak olyan szövegről fognak újra szavazni, amire a brit parlament előzőleg áldását adta.

Az EU egyébként nem akarja újratárgyalni a januárban a londoni alsóházban elvetett változatot, pusztán olyan kiegészítéseket hajlandó elfogadni, amelyek megerősítik, hogy ha az Egyesült Királyság és az unió a jövőben megállapodik új kereskedelmi kapcsolatairól, akkor véget ér az előbbi ideiglenes vámuniós tagsága.

További fejlemény az ügyben, hogy a londoni kormány háza tájáról is olyan híreket szivárogtatnak ki, amelyek szerint a kilépés elhalasztásáról gondolkodnak - derült ki az MTI jelentéséből. A Daily Teregraph értesülései szerint egyelőre nem világos, milyen hosszú halasztásban gondolkodnak, de egyes kormánytagok szerint maximum két hónapról lehet szó, mert ennél hosszabb időtartam esetén az Egyesült Királyságnak részt kellene vennie a május 26-ai európai parlamenti választáson.