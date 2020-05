Ez durvább mint szeptember 11. és a hurrikánok együtt

A londoni Lloyd's becslése szerint a biztosítási ágazat globálisan akkora kifizetésekre kényszerül, mint a két legdurvább hurrikánévben összesen. A veszteségeik már megközelítik azt a szintet, amit a 2001. szeptember 11-i terrortámadások okoztak.

A koronaválság nyomán története legnagyobb veszteségét kell a biztosítási szakmának globálisan lenyelnie. Csak idén mintegy 203 milliárd dollárra tehetők az ágazat veszteségei a járvány miatt - legalábbis ennyit becsül előzetesen a londoni Lloyd's. A cég szerint ebből globálisan 107 milliárd dollárt jelenthetnek a biztosítási károk, míg 96 milliárd dollárt a befektetési veszteségek tehetnek ki - írja összefoglalójában a Handelsblatt német üzleti lap. Csak összehasonlításképpen, a biztosítási károk akkorák, mint amekkorát a két durva hurrikános év hozott össze 2005-ben a Katrina, Rita és Wilma nevű viharral, és 2017-ben a Harvey, Irma és Maria viharokkal.

A koronaválság azonban ennél is rosszabb, hiszen most világszerte egyszerre jelentkeznek a hatalmas összegű biztosítási károk és a gazdasági károk is - mondta John Neal, a Lloyd vezetője a német lapnak. Szerinte amúgy a biztosítók elég jól fel vannak készülve arra, hogy kezelni tudják a természeti katasztrófák okozta károkat. Azonban extrém módon ritka az a helyzet, hogy a káresemények ilyen széles skálája egyszerre jelentkezzen. Neal szerint a járványnak hosszú távú hatásai lesznek még, legalább két év, míg azt magunk mögött tudhatjuk.

A Lloyd's becslésében azzal számolt, hogy a korlátozásokat a világ nagy részén június végén feloldják, azonban az év hátralévő részében még a korlátozott kapcsolattartásra vonatkozó szabályok lesznek érvényben és a gazdaság is visszafogott kapacitások mellett fog működni.

A Llloyd's-nak a válság eddig 4,3 milliárd dollárnyi extra veszteséget okozott, s ha a lezárások folytatósnak az minden negyedévben további 1-2 milliárdos mínuszt hoz. Az eddigi veszteségek nagyjából a 2001 szeptember 11-i terrortámadások okozta veszteségekkel összemérhetők, az akkoriban 4,7 milliárd dollárjukba került. Neal úgy véli, ők még viszonylag jól megúszták, mivel a vállalati biztosítások terén, ahol a legnagyobb kifizetési kötelezettségek keletkeztek a szakmában, viszonylag kicsi a piaci részesedésük.