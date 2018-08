Ez jár az ukrán vendégmunkások fejében

A Lengyelországban dolgozó ukrán vendégmunkásoknak csak ötöde akar véglegesen letelepedni az országban és további ötödük akar sok évet eltölteni az országban.

A lengyeleknél dolgozó ukrán vendégmunkások több mint 20 százaléka véglegesen le akar telepedni jelenlegi munkahelye közelében. Hasonló azoknak az ukránoknak az aránya, akik jó néhány évet el akarnak tölteni a szomszédos országban. - idézte az EWL tanácsadó cég felmérését az onet.pl.

Az ukránok főként a magasabb keresetek miatt vándorolnak Lengyelországba, de több mint 22 százalékuk országuk zsákutcás fejlődésére is hivatkozik. További 18 százalékuk szakmai fejlődési lehetőséget keres Lengyelországban.

Minden második megkérdezett azt állítja, hogy nem akar tovább maradni 3-6 hónapnál, csak 5 százalékuk szeretne egy évnél is többet eltölteni Lengyelországban. Az ukrán vendégmunkások 46 százaléka azt várja a lengyel hatóságoktól, főként a munkaügyi hivataloktól hogy segítsék őket alkalmazkodni a helyi körülményekhez. Elsősorban a nyelv megtanulása jelent gondot.

Az ukránok háromnegyede azt állítja, hogy sosem dolgozott feketén a lengyeleknél, s csak akkor tennének ilyen "csúfságot", ha ezzel többet kereshetnének. A megkérdezettek 70 százaléka mondta, hogy a lengyelek tisztességesen bánnak velük.

Többségük elvárja, hogy Lengyelországban megkapja a minimális órabért, ez most nettó 9,97 zloty (750 forint). Hogy többet keressenek, többet akarnak dolgozni a lengyel törvényekben megengedettnél. Minden második megkérdezett 10-12 órát is vállalna és kész hét végén is munkába állni. Csaknem 69 százalékuk hat napot is dolgozna egy héten, nyolc százalékuk akár hetet is.

