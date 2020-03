Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ez már a valutaháború? Kamatot vágott a BoE

Az amerikai Fed után a brit jegybank is soron kívüli kamatcsökkentéssel reagált a koronavírus-járvány okozta gazdasági bajokra. A Bank of England nem is kicsit vágott a hitelköltségeken.

Rendkívüli kamatvágással válaszolt a Bank of England a koronavírus-járvány okozta gazdasági gondokra. A brit jegybank 50 bázisponttal, azaz fél százalékponttal 0,25 százalékra vitte le az alapkamatot szerda reggel. ű Koronavírus: valutaháború is jöhet A kamatvágásról egyhangúan döntöttek a brit jegybankárok és kidolgoztak a kis- és középvállalatok megsegítésére egy ösztönzőprogramot. A bankoknak előírt, anticiklikus tőketartalékot egy százalékról nulla százalékra csökkentették. A font árfolyama egyelőre mérsékelten gyengül a dollárral szemben. Szakértők szerint nem kizárt, hogy a világ országai valutaháborúval válaszolnak a bajokra, amivel egymásra próbálják áthárítani a gazdasági válság terheit.