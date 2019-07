Ez rondább lehet, mint a Szovjetunió idején

Az Egyesült Államok és Kína közötti versengés negatív hatásait máris érzékelni lehet, a globális gazdaság lassulhat és recessziót is okozhat a kereskedelmi háború. Ha az USA és Kína válnak, az rosszabb lesz mint a Szovjetunióval való szembenállás idején - véli Nouriel Roubini, a Dr. Végzet becenéven emlegetett közgazdászprofesszor.

Ennek a kereskedelmi, technológiai és hidegháborúnak a következménye az, hogy elkezdett megfordulni a globalizáció és a globális gazdaság szereplőinek teljesítménye kezdtek elválni egymástól. Arra lenne szükség, hogy visszaépítsék a globális technológiai termelési láncot. Ha a helyzet tovább eszkalálódik, akkor recessziónak nézünk elébe jövőre - mondta a Bloomberg televíziónak adott interjújában a szakértő.

Az Egyesült Államok és Kína a jelek szerint egyelőre fegyverszünetet kötött a több mint egy éve tartó kereskedelmi háborúban. Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-Ping kínai elnök megegyeztek, abban hogy újraindítják a tárgyalásokat, és amíg ezek tartanak, az amerikai fél nem emeli tovább a kínai termékekre kiszabott vámtételeket. Ennek ellenére Roubini elég szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy a két fél a közeljövőben valóban képes lesz egy hosszú távú átfogó kereskedelmi megállapodás kidolgozására.

Az én alap forgatókönyvem szerint a kereskedelmi és technológiai háború az Egyesült Államok és Kína között súlyosbodni fog. Eközben a feldolgozóipar már most is recesszióban van globálisan, s ez érinteni fogja a szolgáltatási szektort is. A technológiai szektor is lassul - sorolta a negatív előjeleket Roubini. Már most látni jelzéseket arra, hogy a világgazdaság hamarosan recesszióba süllyed. Már ott van az adatokban - mutatott rá a szakértő - összeomlott a CAPEX (azaz a beruházások). Ha a beruházások csökkennek, akkor azt az ipari termelés csökkenése követi, ez pedig a foglalkoztatottság csökkenésével jár. Ez a globális visszaesés, amely először a technológiai cégekkel kezdődik, majd jön a feldolgozóipar, az ipar és végül jön a szolgáltatószektor.

Ahogy a korábbi visszaesések idején, ezúttal is arra lehet majd számítani, hogy a gazdasági szereplők optimizmusa is visszaesik. Ezt megelőzendő, további nem konvencionális monetáris politikai lépésekre lenne szükség.

A kereskedelem oldaláról pedig tovább nehezíti a helyzetet, hogy ha az amerikai-kínai tárgyalások sikertelenek lesznek, akkor minden országnak el kell majd döntenie, ki mellett kötelezi el magát kétoldalú megállapodásokkal. Kína vagy az Egyesült Államok mellé érdemes-e állni? Ez az elválás még rondább is lehet, mint annak idején az Egyesült Államok és a Szovjetunió elkülönülése. Ehhez jön még az iráni helyzet, amely azzal fenyeget, hogy az 1970-es évekbeli stagflációs időszak köszönt be, amikor az emelkedő olajár találkozott az alacsonyabb globális növekedéssel - tette hozzá a szakember.