Ez történt Navalnijjal a berlini orvosok szerint (frissített)

A klinikai tesztek eredményei arra utalnak, hogy megmérgezték Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikust – írja az MTI a berlini Chaité egyetemi kórház orvosainak közleménye nyomán. Navalnij állapota súlyos, de nincs akut életveszélyben.

Fotó: Getty Images - Fotó: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Orvoscsoport vizsgálta meg minden részletre kiterjedőn a beteget, amint megérkezett. A klinikai teszt alapján úgy tűnik, hogy megmérgezhették olyan anyaggal, amely a kolinészteráz-gátlók csoportjába tartozik - írja az MTI híre alapján az Index.hu.

A konkrét anyagot még nem azonosították, de a hatását - az idegrendszer megfelelő működéséhez szükséges kolinészteráz enzimek gátlását - többször kimutatták független laboratóriumokban.

Alekszej Navalnij gyógyítását az atropin nevű szerrel kezdték meg. Megbetegedésének kimenetele bizonytalan, és nem lehet kizárni, hogy hosszan tartó hatásokkal jár majd, különösen az idegrendszerben - közölte az egyetemi klinika.

A kolinészteráz az emberi szervezet működését biztosító legfontosabb enzimek közé tartozik. Hiánya vagy hatásának fékezése a többi között légzéskimaradást és izombénulást idézhet elő. Kolinészterzáz-gátló anyagokat használnak például növényvédő szerekben, de kolinészeráz-gátló hatása van az egyik leghíresebb vegyi fegyvernek, a szarinnak is.

Merkel is megszólalt

Angela Merkel német kancellár és Heiko Maas külügyminiszter közös állásfoglalásban reagált az orvoscsoport vizsgálati eredményeire. Mint írták, "tekintettel Navalnij úr kiemelkedő szerepére az oroszországi politikai ellenzékben" nyomatékosan felszólítják az orosz hatóságokat, hogy a legapróbb részletekig tárják fel az ügyet, méghozzá "a legteljesebb átláthatóság mellett".

Az elkövetőket meg kell találni és felelősségre kell vonni - hangsúlyozta a német kancellár és a német diplomácia vezetője.

Navalnij Szibériában tárgyalt ellenzékiekkel

Az ellenzék legismertebb vezetője csütörtökön ellenzékiekkel tárgyalt Szibériában, és hazafelé, Moszkvába repülve lett rosszul a repülőgépen, miután a repülőtéren megivott egy teát. Mérgezés gyanújával került kórházba. A kómában Omszkba szállított 44 éves politikus állapota továbbra is súlyos, és nem növelte a bizalmat az sem, hogy orvosai szerint semmi sem utal mérgezésre. A továbbra is kómában lévő Navalnijt némi várakoztatás után a hétvégén sikerült Berlinbe szállítani.

A szállítását megszervező német magánalapítvány, a Cinema for Peace vezetője, Jaka Bizilj szerint Navalnij túl fogja élni, de várhatóan hónapokig cselekvőképtelen lesz politikusként.

Az eset körülményei legalábbis gyanakvásra adtak okot már eddig is. "Nem tudom megmondani, kik voltak az irodámban" - mondta például az újságíróknak Alekszandr Murahovszkij, az omszki kórház főorvosa, bár úgy fogalmazott, hogy az oroszul "nem mondhatom meg" jelentésben is értelmezhető. Majd ugyanezt a szerkezetet használva közölte: nem tudja azt mondani, hogy az irodájában ezek az ismeretlenek csináltak volna bármit is. "Egyszerűen érdeklődtek, és kész" - zárta le a beszélgetésnek ezt a részét a főorvos a Newsru.com szerint.

Az ügy körül egyéb furcsaságok is voltak, erről itt olvashat.