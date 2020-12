Ezért késhet a karácsonyi ajándék

Hiába állhatna talpra a kiskereskedelem Németországban a karácsonynak köszönhetően, komoly problémákat okoz, hogy akadozik az áruk utánpótlása Ázsiából. Problémák vannak a szállítási láncokban, és ezek nem is oldódnak meg egy csapásra.

A koronaválság nagyon sok német kereskedőcéget súlyosan érintett. Ennek ellenére nagy remény volt a szektorban arra, hogy a karácsonyi vásárlási időszakban vissza lehet hozni a veszteségekből, de mostanra a kereskedelem újabb problémával szembesült, nevezetes azzal, hogy a keresletfelfutásával párhuzamosan akadozni kezdett az áruk utánpótlása. Elsősorban az elektronikai eszközökből, notebookokból, PC-kből és monitorokból akadozik az utánpótlás - írja összefoglalójában a Handelsblatt.

Oliver Hellmold, a Notebooksbilliger nevű online kereskedőcég vezetője szerint ugyan az ő cégük még szállítóképes, de nagyon kérdéses, hogy a megrendelt áruk valóban megérkeznek-e karácsonyig. De hasonló problémák vannak a kerékpárok, sportcikkek, játékok és divatcikkek esetében, és iparági szakértők szerint maga az Amazon kereskedőcég is komoly problémákkal küzd.

Zsúfolásig telített teherhajók

A lap szerint a német kereskedelem legnagyobb problémáját az Ázsiából érkező áruk esetében az útvonalak terheltsége okozza, a teherhajók kapacitásai teljesen ki vannak használva. Ennek ellenére Sanghajban például minden negyedik konténer a kikötőben ragad - mondta Lothar Thoma, a Gebrüder Weiss nevű speditőrcég üzletágvezetője. A szállítmányozó cégek ezért megpróbálják vasúton, vagy akár légi úton megkerülni a szűk keresztmetszetet, azonban Thoma szerint minden útvonalat érint a probléma, ez a helyzet szerinte példa nélkülinek tekinthető.

A helyzetet nehezíti, hogy eközben megnőtt a kereslet a kínai fogyasztási cikkek iránt az Egyesült Államokban is, ezért sok hajózási társaság a Csendes-óceáni útvonalra irányított át teherhajókat, amelyek most hiányoznak az Ázsia-Európa útvonalról. Szeptemberben a kínai áruk fogadásában fontos szerepet játszó amerikai Long Beach és Seattle kikötőiben a forgalom 50 százalékkal volt magasabb a tavalyi átlagnál. A helyzet szakértők szerint leghamarabb februárban kezd majd el javulni.

Az egyik kiskereskedőcég vezetője szerint a német kereskedők számára most hatalmas problémát jelent, hogy ennyire függnek az ázsiai áruktól. Ráadásul a lap szerint a problémát csak növeli, hogy a koronaválság alatt a kiskereskedelem szerkezete hirtelen és drasztikusan átalakult. A kiskereskedelmi forgalomban az online kereskedők részesdése egy csapásra 30 százalékra ugrott, a cégek azonban nem voltak felkészülve a gyors forgalomnövekedésre, ezért hiányoztak nekik a szükséges kapacitások az árubeszerzésben, a raktározásban és a csomagküldésben is.

Nem rendelni a járvány miatt

Ráadásul sokan a koronavírus-járvány első hónapjaiban annyira bizonytalannak látták a jövőt, hogy nem mertek még a szokásos mennyiségben sem rendelni az árukból, s amikor látták, hogy a kereslet nem esik vissza olyan mértékben, már késő volt.

A megkérdezett szakértők szerint az amúgy kiforrott logisztikai rendszerrel rendelkező Amazon is komoly problémákkal szembesül. A cég ugyanis szállítási infrastruktúráját 3-5 évre előre építi ki, s ezért erre a hirtelen változás őket is teljesítőképességük határára sodorta. Nagyon sok német kereskedő számára a helyzet nem fog Karácsony előtt javulni. A Schenker nevű speditőrcég elnöke szerint jelenleg minden ami úszik, már úton van, azaz nincsenek szabad teherhajó kapacitások.

A szállítási kapacitások beszűkülésében más tényező is szerepet játszott. A légi áruszállításban például nagyon sok cég használta a személyszállító repülőgépek szabad csomagtér kapacitásait, ez tette ki a légi áruszállítás mintegy felét. Azonban a járvány miatt a járatok száma drasztikusan csökkent. Hiába próbálja néhány cég a használaton kívül álló személyszállító repülőket kibérelni, az elég drága és nem túl hatékony módja az áruszállításnak, az utastérrel ugyanis üres köbméterek utaznak, azok ugyanis túl szűkek a csomagszállításhoz.

Hónapokig tart amíg helyreáll a rend

A problémákat csak tetézte az ausztrál kikötőkben a dokkmunkások 12 napig tartó sztrájkja. Mivel a globális árufuvarozás egy szorosan összefüggő rendszer, ezért az ottani késlekedés láncreakciót váltott ki az egész nemzetközi logisztikai rendszerben. Eközben magukból az üres konténerekből is hiány látszik kialakulni, amiben szerepet játszik a nyugati kikötők hatékonyságának romlása is, de az is, hogy a kínai kikötőkben lelassult például a mélyhűtött áruk kirakodása a Covid-19 tesztelések miatt. Az utóbbi hónapokban ugyanis több kínai Covid-19-es esetért a mélyhűtött árukon behurcolt fertőzést tették felelőssé. Amíg korábban állítólag egy konténer akár egy hét alatt is megfordulhatott Kínában, addig ez most gyakran 14 napig is eltart.

A lap által megkérdezett kereskedők szerint akár május végéig is eltarthat, míg a szállítási problémák rendeződnek épp ezért aki teheti, jobban teszi ha igyekszik feltölteni a raktárkészleteit. A hazai kereskedők nyilatkozatai alapján Magyarországon már csak olyan árut érdemes biztonsággal rendelni arra számítva, hogy az karácsonyig megérkezik, amely az adott kereskedő hazai raktárában készleten van.