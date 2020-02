Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ezt ajánlja az EU a briteknek

Az Európai Unió kész Londonnak egy ambiciózus, vámok és kvóták nélküli kereskedelmet biztosító megállapodást ajánlani, amely az unió és a szigetország partnerségének központi pillérét képezheti - közölte Michel Barnier, az Európai Bizottság főtárgyalója Brüsszelben hétfőn az MTI szerint.

Szabó Zsuzsanna , 2020. február 3. hétfő, 19:50 Fotó: Getty Images - Geert Vanden Wijngaert/Bloomberg via Getty Images

Nagy-Britannia január 31-én éjfélkor kilépett az Európai Unióból. Ezt követően az unió és a szigetország együttműködése átmeneti időszakba lépett. Barnier a Nagy-Britanniával kialakítandó jövőbeni viszonyról folytatandó EU-tanácsi tárgyalásokra készített európai bizottsági javaslatok bemutatásakor kijelentette: az unió a kereskedelmet érintő ajánlatát a tisztességtelen versenyelőny elkerülése érdekében azzal a feltétellel tudja fenntartani, ha Nagy-Britannia most és a jövőben is elfogadja az EU előírásait, továbbra is alkalmazva az uniós jogot.

Úgy vélte, hogy az átmeneti időszakot követően nem mehet minden a korábban megszokott módon, ezért a rendelkezésre álló tizenegy hónap alatt gondoskodni kell arról, hogy a verseny nyitott és tisztességes maradjon. Konkrét és hatékony garanciákat kell találni az egyenlő versenyfeltételek hosszú távú biztosítása érdekében - szögezte le.

Tájékoztatása szerint a tárgyalási irányelvek a partnerség feltételeit rögzítik. Valamennyi közös érdekű területre kiterjednek, köztük a kereskedelmi és gazdasági együttműködésre, a bűnüldözési együttműködésre és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre, a külpolitikára, a biztonságra és védelemre, az uniós programokban való részvételre, valamint az egyéb területeken folytatott együttműködésre.

A bizottság arra is felkészül, ha nem lesz megállapodás

Michel Barnier közölte: a brüsszeli bizottság folytatni fogja a felkészülést arra az esetre is, ha a megállapodást nem sikerül megkötni az év végéig, ahogyan azt remélik. Szavai szerint ugyanis vannak olyan területek - mindenekelőtt a halászat kérdése -, ahol akadozhatnak a megoldásra irányuló tárgyalások. Kiemelte, hogy a halászattal összefüggő kérdések okozzák az első és a legsúlyosabb nézeteltéréseket Nagy-Britanniával. A bizottság álláspontja szerint a kereskedelemre vonatkozó megállapodásnak tartalmaznia kell egy erre vonatkozó fejezetet is, amelynek részleteit június második feléig szerencsés lenne rögzíteni - tette hozzá.

Barnier hangsúlyozta: a bizottsági tárgyalócsoport jóhiszeműen fog tárgyalni Londonnal, szorosan együttműködve az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal.

"Feladatunk az lesz, hogy megvédjük polgáraink jogait és az európai vállalkozások érdekeit, miközben olyan megoldásokat próbálunk találni, amelyek tiszteletben tartják az Egyesült Királyság kívánságait is" - tette hozzá az uniós főtárgyaló.

Ragaszkodnak a kilépési megállapodáshoz

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nyilatkozatában azt emelte ki, hogy az unió és az Egyesült Királyság a korábbi dokumentumokban már felvázolta a jövőbeli kapcsolatok "paramétereit". A tárgyalások folyamán a bizottság ragaszkodni fog ahhoz, amiről a két fél a kilépési megállapodásban már megegyezett. Arra vonatkozóan, ha London nem tartaná magát teljes mértékben a kilépési megállapodásban foglaltakhoz, illetve nem alkalmazná maradéktalanul az uniós jogot, Von der Leyen azt mondta: ez esetben Nagy-Britannia nem számíthat korlátlan hozzáférésre az EU piacához.

"Minél szorosabb viszonyra törekszik London az unióval, annál könnyebb lesz számára az egységes piacra jutás" - fogalmazott a bizottság elnöke.

A tárgyalási irányelvek tervezetét az uniós tagállamok kormányait képviselő tanácsnak is el kell fogadnia, amely ezt követően hivatalosan felhatalmazza az Európai Bizottságot, hogy kezdje meg a tárgyalásokat Nagy-Britanniával. A tervek szerint december 31-ig tartó átmeneti időszak alatt a legfontosabb ügyekben megállapodásra kell jutni a két fél között.