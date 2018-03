Ezt biztosan nem fogja elhinni a brexitről!

Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A legfrissebb felmérés szerint a brit közvélemény egy évvel Nagy-Britannia EU-tagságának megszűnése előtt továbbra is nagyjából egyenlő arányban megosztott annak megítélésében, hogy helyes vagy rossz döntés született-e a brit EU-tagságról 2016 nyarán tartott népszavazáson, amelyen a szűk többség a kilépésre voksolt. Ugyanakkor mérhető kisebb eltolódás azok javára, akik hibának tartják a referendum eredményét - írta az MTI.

Az Egyesült Királyság a jelenlegi helyzet alapján egy év múlva, 2019. március 30-án, közép-európai idő szerint nulla órától már nem lesz az Európai Unió tagja.

Theresa May brit miniszterelnök tavaly március 29-én jelentette be, hogy aktiválta a Lisszaboni szerződés 50. cikkelyét, amely a kilépési folyamatot szabályozza. A cikkely alapján - hacsak a kilépési szerződés korábbi dátumot nem állapít meg, de ezzel sem Londonban, sem Brüsszelben nem számolnak reális lehetőségként - az Egyesült Királyság EU-tagsága az aktiválás bejelentése után két évvel, vagyis 2019. március 29-én éjfélkor mindenképpen megszűnik, akkor is, ha addig nem születik megállapodás a távozás feltételrendszeréről.

A brexit-folyamat félidőbe érkezése alkalmából a legnagyobb brit közvélemény-kutató szervezet, a YouGov átfogó felmérésben vizsgálta a brit választók hozzáállását a kilépéshez. Eszerint jelenleg 45 százaléknyian tartják hibának a kilépést az EU-ból, a válaszadók 42 százaléka szerint viszont jó döntés született a 2016-os referendumon.

Tavaly óta enyhe ütemben, de egyértelműen növekszik a brexitet hibának tekintők tábora, ez azonban nem jelenti azt, hogy a többség szerint a kilépési folyamatot le kellene állítani.

Arra a kérdésre, hogy a brit kormány mit tegyen a továbbiakban, 43 százalék azt pártolta, hogy a folyamat a jelenlegi irányvonalat követve folytatódjék, 9 százalék szerint a kormány elképzeléseinél valamivel "puhább" brexitet kellene célként kitűzni, 20 százalék tartana szükségesnek újabb népszavazást, és csak 13 százalék szeretné a kilépési folyamat teljes leállítását és azt, hogy Nagy-Britannia az EU tagja maradjon.

A brit választók zöme mindezek ellenére sem ítéli meg derűlátó módon a brexit utáni gazdasági kilátásokat. A válaszadók 42 százaléka tart attól, hogy a brit EU-tagság megszűnésének kedvezőtlen gazdasági következményei lesznek, és csak 24 százalék bízik abban, hogy a brit gazdaság jobban jár a kilépéssel. A felmérés résztvevőinek 37 százaléka szerint a foglalkoztatásnak sem tesz jót Nagy-Britannia kilépése az unióból, és csak 23 százalék számít a munkapiaci helyzet javulására a brexit után.

