Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ezzel vág vissza Soros György

Soros György magyar származású amerikai milliárdos egy új globális egyetemi hálózat létrehozását jelentette be csütörtök este Davosban, amelyhez 1 milliárd dollárt adományoz.

Az új egyetemi hálózat a diákokat készítené fel jobban a jövő globális kihívásaira. Soros arra is kérte a világ filantrópjait, hogy ők is járuljanak hozzá e hálózat létrehozásához - derül ki a Nyílt Társadalom Alapítvány közleményéből.

Az új hálózatot, amely a világ különböző pontjain működne, Nyílt Társadalom Egyetemi Hálózatnak (Open Society University Network - OSUN) nevezték el. A világ felsőoktatási intézményeiben folyó tanítást és kutatást integrálná. A hálózat egyidejűleg tanított hálózati kurzusokat, közös diplomákat adó programokat ajánlana és rendszeresen hozna össze diákokat, oktatókat különböző országokból személyes és online konzultációkra. A hálózat célja az lenne, hogy olyan diákokat érjenek el, akiknek a legnagyobb szüksége van erre, illetve, hogy támogassa a nyílt társadalom értékeit - beleértve a vélemények szabad kifejezését és a vélemények sokszínűségét.

Az OSUN további célja az oktatás támogatása és olyan intézmények elérése, amelyeknek szüksége van nemzetközi partnerekre. Emellett a olyan mellőzött társadalmi csoportok minőségi oktatását is támogatja majd, mint a menekültek, bebörtönzöttek, romák és más, otthonukat elhagyni kényszerülő emberek. Az OSUN - szövetségeseinek segítségével - készen áll egy olyan ösztöndíjprogram elindítására is, amely olyan kutatókat, tudósokat célozna, akik kiváló tudósok, de a politikai rendszerek üldözötteivé váltak.

Úgy hiszem, legnagyobb reményünk az olyan oktatáshoz való hozzáférésben rejlik, ami a kritikai gondolkodás erősítésével és az akadémiai szabadság hangsúlyozásával megerősíti az egyének autonómiáját

- mondta Soros György, aki azt is hangsúlyozta, hogy az OSUN élete legfontosabb projektje, aminek létrejövetelét még életében szeretné látni.

Az új hálózat magját a CEU és amerikai partneregyeteme, a Bard College fogja képezni, de partnerségre lépnek az Arizonai Állami Egyetemmel is, amely a világ egyik vezető szereplője a távoktatásban, de a partneregyetemek között lehet találni olyan intézményeket is, mint a Kirgizisztánban lévő American University of Centrak Asia vagy a BRAC University Bangladesben.

Egymagunk nem tudunk globális hálózatot kiépíteni. Remélem, azok, akik osztják ezt a víziót, csatlakozni fognak hozzánk ennek megvalósításában

- mondta Soros, aki azt is hozzátette, hogy olyan, a jövőbeli társadalmunk iránt felelősséget érző intézményeket, embereket keresnek, akiket az OSUN céljai inspirálnak és szeretnének ennek létrehozásában részt venni.

A Nyílt Társadalom Alapítvány szerint Soros az elmúlt 30 évben 32 milliárd dollárral támogatta már az oktatást és a társadalmi igazságosságot erősítő célokat.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK