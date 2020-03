Fájdalmas romeltakarítás jön, de van remény

A válság lecsengésére és az azt követő romeltakarításra rámehet majdnem az egész 2020-as esztendő, amit egyebek mellett masszív infláció követhet, bár némi fellendülés sem kizárt.

Itt komplett iparágakat húznak le a vécébe, és tök mindegy, hogy okos voltál vagy óvatos, elveszíted az árbevételedet - mondta Szabó László, a Hold Alapkezelő felügyelőbizottságának elnöke a G7 portál pódiumbeszélgetésén. László Csaba korábbi pénzügyminiszter szerint lesznek olyan iparágak, ahol 50-80 százalékos bevételcsökkenéseket láthatunk majd, ami teljesen ellehetetleníti az üzleti modelleket.

El kell engedni a büdzsét

A gyorsaság a legfontosabb. Ha sokáig fontolgatjuk a lépéseket, akkor félő, hogy a gazdaság olyan szövetei is szétmállnak, amelyeknek nincsen oka. A munkahelyek megőrzését szolgáló intézkedéscsomagot kellene összeállítani. Most nem a költségvetés számít, el kell engedni költségvetést - mondta egyebek mellett Palócz Éva, a Kopint-Tárki vezérigazgatója.

Szerinte a kormány eddigi intézkedései nem lesznek elég nagyok, "nem a 15 százalékos szociális hozzájárulási adó elengedésén fog múlni", hogy valakinek megmarad-e az állása. A rendszerváltáskori gazdasági összeomlás tapasztalata arra int, hogy ne várjunk jót a "teremtő rombolástól", a munkahelyeket meg kell óvni!

Gyurcsik Attila, az Accorde Alapkezelő Zrt. befektetési igazgatója szerint ablakon kidobott pénz gazdaságot élénkíteni, amíg a vírusjárvány le nem cseng. Hiába van pénze az embereknek most, nem tudják és nem is akarják elkölteni. El kell kerülni, hogy kezelhetetlenül nagy csődhullám söpörjön végig a magyar cégeken, mert egy ponton túl már a bankokat is ki kellene menteni. Az államkötvény-piac, és így a monetáris politika átalakulhat a válság után.

Mi lesz az inflációval?

Gyurcsik Attila szerint az infláció is elszállhat a válság eredményeként. Egyik oldalról az állami élénkítőcsomagok, másrészt a globalizáció várható visszaépítése miatt. Szabó László szerint azért is érdemes a jövőben is magas inflációval számolni, mert a most felhalmozott adósságokat egyszer el kell inflálni - ahogy például a II. világháború után az Egyesült Államokban történt.

A szakértők szerint nem reménytelen a helyzet. Ha tavasz végére véget ér a mélyrepülés, akkor a nyári romeltakarítás után ősszel akár újra is indulhat a növekedés - véli Palócz Éva.