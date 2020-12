Februárban indulnak a lengyeleknél az oltások

A lengyel miniszterelnök bejelentése szerint országában ingyenes és önkéntes lesz a koronavírus-oltás igénybevétele, a vakcinákból 45 milliót spejzolnak be.

Mateusz Morawiecki, Lengyelország miniszterelnöke bejelentette hogy a koronavírus elleni oltás ingyenes és önkéntes lesz - tudósított az onet.pl. Az eljárást nagyon egyszerűen szervezik meg: online regisztrálhatnak azok, akik akarnak oltást vagy követhetik a hagyományos módszert is, azaz jelentkeznek az oltási pontokon, hogy beadassák a vakcina első adagját, majd 21 nap múlva a másodikat.

Legelőször az egészségügyi dolgozókat akarják beoltani, majd a társadalmi intézményekben (például az idősek otthonaiban) dolgozókat, aztán az egyenruhás egységeket, végül az idősebbeket. Utánuk következhet mindenki más. A vakcina megvásárlása az államnak 5-10 milliárd zloty közötti összegbe kerül (több száz milliárd forint).

Az egészségügyi miniszter szerint nagyon ambiciózusak a kormány tervei, de az is nagy eredmény lenne, ha a társadalom 50-60 százalékát be lehetne oltani. Készlet van, miután 45 millió dózist rendeltek a 40 milliós lakosságnak, és ezt még növelhetik is. Morawiecki elmondása szerint az oltást februárban kezdik.